習近平5月訪歐洲　歐媒：或為「一帶一路」拓展新方案

歐洲新聞電視台（Euronews）4月25日稱，中國國家主席習近平5月會進行為期2週的訪歐之旅，他5月5日抵達法國訪問2天，隨後轉訪塞爾維亞，5月8日至10日訪問匈牙利。



歐洲新聞電視台25日分析指，中國想要讓本國貨物與服務暢通無阻地進入歐盟，在意大利不續簽一帶一路備忘錄後，位於中歐和東歐的匈牙利和塞爾維亞重要性加大。

意大利2023年12月6日稱已正式通知中國將不續簽「一帶一路」備忘錄。意總理梅洛尼（Giorgia Meloni）擬於2024年7月訪華，會就此確定。

有從事印太事務報道的記者4月17日引述法國情報新聞網站「情報在線」（Intelligence Online）並社交媒體X發文稱，梅洛尼望於7月訪華與習近平會面。但這在他5月完成訪歐行程後才會有決定。

自由亞洲電台24日稱，習近平歐洲之行的日期尚未公布，但多名歐洲官員他的行程在5月7日開始。塞爾維亞媒體亦已報道他可能訪問該國首都貝爾格萊德（Belgrade）。

他訪問期間將適逢中國駐南斯拉夫大使館被北約轟炸25周年。那裏已被復修成為一個料將是全歐最大的中國文化中心。