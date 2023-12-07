中歐峰會前夕突「退群」　意大利此刻退出「一帶一路」目的何在？

中歐峰會在12月7日舉行前夕，意大利傳出退出中國「一帶一路」倡議，儘管這不會直接影響峰會的進行，但中意以至中歐關係將無可避免受到影響。



意大利是七國集團（G7）中唯一加入「一帶一路」倡議的國家，中國才剛在10月慶祝「一帶一路」倡議十週年，法國國際關係學院（French Institute of International Relations）中國研究負責人朱利安娜（Marc Julienne）指出：「這對中國來說，無疑是一個冷遇。」

儘管兩國都沒有正式確認退出，但多間媒體引用意大利政府的消息報導廣泛流傳。根據規定，「一帶一路」倡議合作夥伴需要在自動續期前三個月通知退出，否則將自動續期，意大利的會籍將在2024年3月到期。

圖為12月3日，塞爾維亞首都貝爾格萊德，意大利總理梅洛尼正出席記者會。（Reuters）

意大利右翼領導人、總理梅洛尼（Giorgia Meloni）多次表明希望退出「一帶一路」。她在10月就任總理時，曾表示意大利在2019年加入倡儀是一個「嚴重錯誤」，意大利無法在「一帶一路」中得益。

從投資數據中很難了解「一帶一路」倡議雙方的資金流入情況，但中意貿易不平衡是顯而易見的。根據國際貨幣基金組織數據，意大利對中國出口從2019年到2022年增長了19%，達到173億美元；但同期對中國進口增長了近71%，達到605億美元。

對中國而言，意大利退出的消息恰好在北京舉辦中歐峰會前夕，時間點令人尷尬。中國一直希望藉意大利加入「一帶一路」倡議帶來的經貿增長，說明中歐合作具有積極意義。9月外長王毅在北京與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）會晤，一度稱讚兩國在「一帶一路」倡議合作富有豐厚成果。

歐盟一直尋求降低風險，減少對中國進口依賴，意大利退出「一帶一路」意味其選擇與布魯塞爾的立場保持一致，將中國標籤為「競爭對手和制度性對手」。但即管如此，意大利還是事先表明退出「一帶一路」倡議「不會影響與中國的關係」，避免北京反彈。

圖為2022年5月中國青島貨運馬頭，大量準備進出口的集裝箱。（Reuters）

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）及德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的歐中關係分析員巴爾金（Noah Barkin）表示，考慮到中國目前的經濟困境：「中國目前不太可能報復，因這可能危及其進入歐洲市場和對歐洲投資者的吸引力。」但從長遠來看，中意關係無法避免受到傷害，北京在歐洲將更專注與德國法國建立關係。

有分析認為歐洲與中國保持距離是華盛頓影響的結果，但巴爾金表示：「我預計北京會耐心等待，若特朗普（Donald Trump）重返白宮引發美歐分裂，屆時歐洲在對中國的立場將可能有所調整。」