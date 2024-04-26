美國國內撐巴勒斯坦情緒升溫　紐約市長搭飛機遭乘客破口大罵

隨着反戰和「反以色列」情緒在全美延燒，美國紐約市民主黨市長亞當斯（Eric Adams）乘機時被女乘客逮着痛罵了一頓，相關影片在社交媒體流傳。



綜合美國霍士新聞網和《紐約郵報》報道，當地時間4月22日，亞當斯從邁阿密返回紐約時，在飛機上被迎面走來的乘客詢問「你是亞當斯嗎」，他微微頷首還露出笑容，沒成想對方開始大罵：「去你X的！你支持在巴勒斯坦的種族滅絕，紐約到處都是無家可歸的人，但你還夜夜笙歌！」

當事乘客在TikTok分享這段影片時寫道，影片由其朋友拍攝，「就在同一個周末，數百名紐約市大學生和教職工因為抗議針對巴勒斯坦人的種族滅絕而被捕。」

影片顯示，女乘客在機艙過道中停住，確認了亞當斯的身份後開始發出一連串質問和批評。

「去你X的！你支持在巴勒斯坦的種族滅絕，紐約到處都是無家可歸的人，但你還夜夜笙歌！你實際上並不關心紐約市民！你為什麼會在邁阿密？你知道那裏（紐約）有人被逮捕嘛？紐約的人們無家可歸，買不起食物，你一直削減教育預算，因為這樣你就可以為警察提供經費了！你只關心這個！為警察提供經費！因為你，一切都資金不足！」

亞當斯表情尷尬，始終一言不發。由於女乘客情緒激動，亞當斯身旁的男性工作人員起身阻止，試圖讓女乘客離開過道。

影片最後，可以聽到有乘客抱怨女乘客擋住過道，耽誤了其他人登機，後來女乘客走向了自己的座位。

美國投資人、保守黨網紅魯格（Collin Rugg）在社交媒體X分享了這段影片，將痛斥亞當斯的乘客稱為「親巴勒斯坦抗議者」。

相關影片在X上流傳，多個賬號的累計播放量突破600萬次。

根據紐約市長辦公室的消息，亞當斯當地時間21日飛往邁阿密，參加了22日舉辦的會議，並於22日晚上飛回紐約。

據英國《每日郵報》報道，對於網上的影片，紐約市長發言人利維（Fabien Levy）回應稱：「就像市長經常說的，（紐約有）800萬居民，但是有3500萬個觀點，然而，遺憾的是，此人用粗俗的方式在一架公共航班上表達觀點，這就是為何機上有些乘客希望阻止她再說下去，因為她耽誤了別人登機。」

發言人還稱，在飛行途中，許多乘客走到亞當斯面前，表達了他們對市長的支持。

美媒指出，亞當斯素以喜歡紐約夜生活並出入高消費場所而受到抨擊，他經常被發現在結束市政廳的工作後光顧熱門夜總會和高檔餐廳，並聲稱自己只需要睡4個小時。

但批評人士質疑，憑藉25.87萬美元（約201萬港元）的年薪，亞當斯哪來的錢頻繁出入會員制豪華俱樂部和紐約市中心高檔餐廳。

在《紐約時報》2022年8月的一篇報道中，記者們跟蹤了亞當斯一個月，發現他22次光顧同一家高檔餐廳，並稱亞當斯及其隨行人員可能經常沒有為這些活動買單。當時，亞當斯團隊稱相關報道是「愚蠢的故事」。

就在亞當斯21日前往邁阿密，他猛烈抨擊了哥倫比亞大學正在進行的「挺巴」抗議活動，聲稱：「我對哥倫比亞大學校園內和周圍充斥的反猶太主義感到震驚和厭惡。」

圖為2024年4月20日在美國哥倫比亞大學校園內，民眾聚集支持巴勒斯坦（Reuters）

他還對在集會期間支持巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的學生和抗議者進行了猛烈抨擊，「我以最強烈的措辭譴責這種仇恨言論，支持一個旨在殺害猶太人的恐怖組織是令人作嘔和卑鄙的。正如我反覆強調的，仇恨在我們的城市沒有立足之地，我已經指示紐約警察局調查任何被舉報的違法行為。」

然而，抗議態勢在紐約進一步升溫。

據《紐約郵報》報道，當地時間24日凌晨，一名身份不明的抗議活動領導者在哥倫比亞大學校園中喊道：「準備好為你們的同志們（comrades）挺身而出了嗎？」周圍學生連聲高喊準備好了。

當地時間4月24日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）來到位於紐約曼哈頓上城區的哥倫比亞大學，與猶太學生會面。在隨後的記者會上，面對台下數百名抗議者的噓聲，約翰遜表示他將致電美國總統拜登，要求他採取行動，並聲稱如果情況得不到控制，哥大校長應該辭職，國民警衛隊應該在合適的時機出動。

本文獲《觀察者網》授權轉載

