習近平晤布林肯：兩國應做夥伴而不是對手　應彼此成就而不是傷害

中國國家主席習近平4月26日在北京人民大會堂會見訪華的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），他談到「兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。」



兩人在會前握手，習近平也與其他美方人員逐一握手。在會談上，習近平與布林肯的座位安排與2023年6月上次會晤時一致，即習近平坐在長桌最前方中央，布林肯則坐在一側。

習近平2024年4月26日在北京人民大會堂會見布林肯（Pool via REUTERS）

據央視新聞報道，習近平在會上說今年是中美建交45周年，「45年的中美關係歷經風風雨雨，給了我們不少重要啟示：兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。我提出相互尊重、和平共處、合作共贏3條大原則，既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引。」

他稱當前世界百年變局正在深刻演進，國際形勢更是變亂交織。

他指中美雙方加強對話、管控分歧、推進合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待。「我多次說過，地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮。」

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談「第一顆紐扣」

他稱中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國。希望美方也能積極正面看待中國的發展。這個根本問題解決了，「第一顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

他稱，2023年他同美國總統拜登在三藩市（又稱舊金山）會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」，過去幾個月，雙方團隊落實兩國元首共識，在各領域保持溝通，取得了一些積極進展，但還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間，「國務卿先生這次來訪，是我同拜登總統幾週前通話時定下來的，希望你不虛此行。」

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【中美專頁｜布林肯訪華 沒紅地氈卻有「紅線」】

布林肯正訪問北京，他26日較早前與中國外長王毅會面。

據中方指，王毅跟布林肯舉行會談時表示，2023年11月，習近平和拜登在三藩市會晤，共同擘畫了「三藩市願景」，在兩國元首的掌舵領航下，中美關係總體止跌企穩，雙方各領域的對話增多、合作增多、積極面增多，兩國人民和國際社會都對此表示歡迎，但另一方面，中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。

王毅強調中方的態度一以貫之，始終從構建人類命運共同體的世界情懷出發看待和發展中美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責，又指中方的立場一以貫之，始終堅持習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，致力於推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

他稱中方的要求一以貫之，始終主張尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中國的內政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線。

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