王毅晤布林肯：美國應停止加徵違反世貿規則的301關稅

中國外長王毅4月26日在北京與訪華的美國國務卿布林肯舉行會談。中國外交部指，王毅在會上談到美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，又指美方應停止炒作「中國產能過剩論」的虛假敘事，以及應該停止加徵違反世貿組織規則的301關稅。



外交部稱，王毅在會上指出中國人民的發展權利不可剝奪，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，這不是公平競爭，而是遏制圍堵，不是去風險，而是製造風險，美方應該將不尋求遏制中國經濟發展，不尋求同中國「脫鈎」，無意阻止中國科技進步的表態落到實處，停止炒作「中國產能過剩論」的虛假敘事，撤銷對中國企業的非法制裁，停止加徵違反世貿組織規則的301關稅。

王毅又談到亞太地區不應該成為大國角鬥場，希望美方作出正確抉擇，與中方相向而行，在亞太實現良性互動，放棄搞排斥對方的小圈子，不要脅迫地區國家選邊站隊，停止部署陸基中導，停止損害中國戰略安全利益，停止破壞地區來之不易的和平穩定。

王毅並強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方要求美方不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，切實兌現拜登總統不支持「台獨」、不支持「兩個中國」「一中一台」、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

布林肯：不支持「台獨」

根據中國外交部，布林肯表示美中關係是世界上最重要的雙邊關係，負責任地管理兩國關係是美中雙方的共同責任。美方繼續奉行一個中國政策，不支持「台獨」。

他指美方不尋求改變中國體制，無意同中國發生衝突，不尋求同中國脫鉤，不尋求遏制中國發展，一個發展、成功的中國對世界是好事。他稱願同中方一道，在兩國元首三藩市達成共識的基礎上向前走，加強對話溝通，有效管控分歧，避免誤解誤判，推動美中關係穩定發展。

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【中美專頁｜布林肯訪華 沒紅地氈卻有「紅線」】

中方稱，雙方還就烏克蘭問題、巴勒斯坦與以色列衝突，以及朝鮮、緬甸等問題交換看法。

中方稱，雙方一致認為會談是坦誠、實質性、建設性的，同意繼續按照兩國元首指引，努力穩定並發展中美關係，雙方肯定舊金山會晤以來中美各領域對話合作取得的積極進展，同意加快落實兩國元首在三藩市達成的重要共識，保持高層交往和各層級接觸，繼續開展兩軍交往和各領域磋商，進一步推進中美禁毒、氣變、人工智能合作，採取措施擴大兩國人文交流，雙方願就國際地區熱點問題加強溝通。