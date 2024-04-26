路透社：習近平訪法國前　空中巴士與中國談判飛機大訂單

路透社4月25日引述兩名知情人士報道，在中國國家主席習近平5月訪問法國之前，歐洲民航機製造企業空中巴士（Airbus）正與中國談判潛在的飛機大訂單。



習近平將於5月訪問歐洲，這是他五年來首次訪歐。外交消息人士稱，在中歐關係緊張日趨加劇之際，貿易仍是重要議題。

中國歷來都在領導人進行國事訪問期間發出訂購飛機大單的訊號，但知情人士稱，這次空中巴士與中國航空器材集團有限公司的談判預料將持續到最後一刻，而且無法保證一定會達成協議。

其中一名知情人士說，這份訂購配套或涉及數百架飛機。另一人說，談判仍處於初步階段。

空中巴士拒絕予以置評，中國航空器材集團有限公司則未立即回應受詢置評請求。

法國總統馬克龍2023年4月對中國進行國事訪問期間，中國航空器材集團有限公司與空中巴士簽署了160架空中巴士飛機的批量採購協議，包括150架A320系列飛機、10架A350-900寬體飛機，總價值約200億美元。空中巴士同時宣布，將在天津建設第二條生產線，拓展A320系列飛機的總裝能力，將其在中國的產能提高一倍。

馬克龍訪華：圖為中國國家主席習近平和法國總統馬克龍2023年4月7日在中國廣州的廣東省省長官邸進行非正式會晤。（Reuters）

知情人士稱，在習近平回訪前，空中巴士和中國航空器材集團有限公司再次就潛在的大訂單進行談判，談判結果在一定程度上將取決於政治氛圍。

習近平訪法時間尚未確定，外交消息人士稱，預計是5月6日至7日。

彭博社24日引述知情人士報道，習近平可能在5月7日訪問塞爾維亞首都貝爾格萊德。這一天恰逢北約轟炸中國駐貝爾格萊德大使館25周年。三名中國記者在這起攻擊事件中喪命，美國事後稱因為地圖標識有誤，導致美軍誤炸中國大使館。

習近平這趟歐洲行，包括法國和匈牙利。

另據法新社報道，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的幕僚長古亞什（Gergely Gulyas）25日在新聞簡報會上說，中國國家主席習近平將於5月8日至10日訪問匈牙利。

習近平將於5月初抵達法國進行訪問，據報在到匈牙利前，將訪問塞爾維亞。

本文獲《聯合早報》授權轉載

