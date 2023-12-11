華為首家海外工廠落地法國2025年投產　年產10億台設備供應歐洲

據內媒《IT之家》12月10日報道，華為法國分公司副總經理張明剛透露，華為的首家海外工廠已經確定落地法國，位於萊茵省的小鎮布呂馬特（Brumath），占地約8公頃，預計2025年底投產。



張明剛表示，目前工廠建設工作正在有序推進，目標是「年產10億台設備，提供500個工作崗位，計劃在法國生產並供應整個歐洲市場」，預計投資總額達2億歐元。

據介紹，新工廠生產的產品將主要供應歐洲區域，實現研發、銷售、採購、生產、物流、服務、人才培育等端到端產業鏈的整體覆蓋，對歐洲本地上下游產業鏈產生推動作用。

華為巴黎門店。（視覺中國）

華為發言人表示，該工廠將為4G、5G基站製造零件，包括晶片組和主板。該工廠的產品將供應歐洲客戶。「透過在歐洲的十字路口建立工廠，華為將通過23個研發中心，100多家合作大學，3100多家供應商和有效的供應鏈來豐富其在歐洲大陸的業務。」

作為華為曾經最大的海外市場，歐洲一直被任正非視為華為的第二故鄉。早在2019年華為就宣布將在法國設廠，原計劃2023年初投產，但因為環保等種種原因，拖延至今。

自2003年華為進入法國市場，到目前為止，已在巴黎設立了6個研究中心和一個全球設計中心。華為數據顯示，截至2021年已在法國實現25億歐元的銷售額，提供了近萬個工作機會，並佔據法國電信基礎設施20%的市場份額。