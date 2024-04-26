布林肯結束訪華前記招　籲中國對俄羅斯與伊朗發揮作用

美國務卿布林肯（Antony Blinken ）4月26日在其訪華行程結束前，於美國駐華大使館舉行記者會。



他稱中國可在全球多個危機中發揮建設性作用，包括阻止伊朗及其代理人擴大中東衝突。他說中國過去已顯示出其可在俄烏戰爭採取積極行動，引用有關中國被指曾警告俄羅斯不要使用核武的說法。

布林肯這個說法來自英媒2023年7月5日的報道，指中國國家主席習近平曾直接警告俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不要在烏克蘭使用核武。知情人士補充說，這一個訊息是習近平3月份訪俄期間發出的。

布林肯提到，有與中方討論中國在南海的「危險行動」，並表明美國對菲律賓的國防承諾仍然是「牢不可破」（ironclad）。

他稱有向中方重申，美方對中國提供支持俄羅斯烏克蘭戰爭的零件表示嚴重關切。

布林肯稱美方與中方在芬太尼問題上取得重要進展，但還有更多工作要做。他說在與中國官員會面時，他強調中國採取更多行動的重要性，特別是起訴那些銷售涉事化學品和設備的人。

布林肯說，美國和中國同意在未來幾週內舉行首次人工智能會談。美國和中國將就先進人工智能的風險和安全問題，以及如何最好地管理它們分享各自的看法。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）2024年4月26日在美國駐中國大使館舉行的新聞發布會，並發表講話。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

美國務院同日發布布林肯當天早上他與中國外長王毅談話的內容。他在北京釣魚台國賓館與王毅進行5.5小時的會談時，再度提出美國多月來對華指控之一，就是美方對於中國對俄軍的支持表示擔憂，

布林肯在一系列中美有爭議的問題上幾乎沒取得任何進展，其中包括美國另一對華常見指控——中國價錢低廉的出口貨。中美都將重點放在人文交流等務實問題上。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示：「國務卿討論對中國支持俄羅斯國防工業基地的擔憂。」他補充說，雙方還討論了台灣、南海和其他熱門議題。