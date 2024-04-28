美國共和第一銀行倒閉　Fulton Bank接手大部分資產

美國聯邦存款保險公司（FDIC）4月26日表示，賓夕法尼亞州監管機構已勒令關閉共和第一銀行（Republic First Bank），是今年美國首家倒閉的銀行。



FDIC在聲明中表示，賓夕法尼亞州銀行與證券部關閉了總部位於費城的 共和第一銀行，並指定FDIC 為接管人。為了保護儲戶，聯邦存款保險公司與賓夕法尼亞州蘭開斯特的富爾頓銀行（Fulton Bank）簽訂了一項協議，將承擔共和銀行的大部分存款並購買其大部分資產。

截至1月底，該銀行總資產約為60億美元，存款總額約為40億美元。聲明指出，共和第一銀行在新澤西、賓夕法尼亞和紐約州的32間分行，最早於周六或周一將以Fulton Bank分行名義重新開業，存戶將自動轉移至Fulton Bank。每名存戶的存款保障為25萬美元。

去年矽谷銀行（SVB）倒閉引發了銀行業危機。幾天後，紐約的簽名銀行（Signature Bank）倒閉，幾週後，第一共和（First Republic）銀行也接着倒閉。根據 FDIC 的數據，2023 年總共有 5 家銀行倒閉。