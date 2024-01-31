諾貝爾獎得主戴蒙德：影子銀行與商業房地產是脆弱一環

2022年諾貝爾經濟學奬得主、美國芝加哥大學布斯商學院金融學教授道格拉斯.戴蒙德（Douglas W. Diamond）上周四於香港出席亞洲金融論壇（AFF）期間接受傳媒訪問，以及對美國降息預期及全球金融巿場潛在風險等問題。他指出，如果銀行業再度出現問題，那更有可能是來自影子銀行，而基於全球對辦公室需求減少，商業房地產是其中最脆弱的一環。



戴蒙德估計，聯儲局降息可能會比巿場預期推遲更長時間，美國的核心通脹率正在下降，正試圖回落至接近目標的水平，而聯儲局亦擔心巿場對通脹的預期，因此寧可延遲減息，也不願意減得太早。目前美國經濟呈現多重積極的勢頭，預期未來一兩個月可能不會出現太多衰退跡象。他推猜如果美國經濟能實現「軟着陸」，他估計今年年底或出現小幅度的衰退。

戴蒙德指，在金融危機之後一直處於負實際利率，而在新冠疫情之後，實際利率為負。「從長遠來看，對於美國經濟來說，負實際利率可能不是一個合適的利率。」他相信，在未來10至15年，美國將回到較溫和的實際利率水平，介乎在1-2%範圍內。而名義利率的走向將很大程度取決通脹路徑的最終結果，若當局希望實際利率水平回落至1.5%，而通脹在2%，名義利率便須降至3.5%，即比2008年前低。

矽谷銀行（SVB）去年破產主因在於聯儲局激進加息，導致債券價格下跌，商業銀行存款流失過快、融資成本增加，風險投資減少，矽谷初創企業紛紛提走存款。（Reuters）

「黑天鵝」可能在哪?

對於去年第一季度美國以至歐洲接連出現銀行倒閉危機，戴蒙德指出，他與不少專家或業內人士都說指出，如果銀行業再度出現問題，那更有可能是來自影子銀行，因為這些機構雖與銀行有類似的期限、資產、負債錯配，「但大家都也知道沒有人真正地監督影子銀行」。

戴蒙德續指，目前對於影子銀行業，最脆弱的地方是商業房地產。其中一大原因是全球各地對於辦公室需求減少，後疫情時代更多人在家辦公，導致商業樓宇價格下跌，價值已經不如前，在美國、中國，以至世上很多其他地方出現辦公室過剩，但中小型銀行這類商業地產貸款很多。「每個人都知道，這是一個逆風因素，可能會導致中小銀行倒閉。兩三年前就已經知道了，監管機構也著手進行壓力測試。」

「這就是你應該擔心的事情。如果你是一家好的銀行、監管者，你就應該盡量發揮想象力，思考『還有什麽會出錯呢？』。答案很明顯：商業房地產、住宅房地產、辦公室、公寓樓。」戴蒙德說。

疫情之前，共享辦公室已開始流行，疫情更進一步加速「在家辦公」的趨勢，使全球商業樓宇出現過剩。（Getty Images）

戴蒙德指出，似乎有更多的力量在與商業銀行競爭，「但與大銀行相比，金融科技企業正在想方設法提供類似的服務。你可以提供類似服務，有很大壟斷權，你會得到更小的利差。因此，世界上大多數銀行都在關注這一點。」

他指出，中央銀行推出的數字貨幣若果不能很好地替代活期存款賬戶、支票賬戶等功用，那麽政府、中央銀行就會面臨與其他商業銀行競爭。「因此，我認為從這些長期趨勢來看，這些都是銀行高管和監管機構需要考慮的問題。這是一個政策選擇，你可以把它做得很好，也可以把它做得很壞。」不過他認為，這些數字金融機構或類似服務並不會與金融哲學競爭，亦不會威脅到銀行的存亡。