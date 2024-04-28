布林肯北京唱片行「掃貨」　學者：嘗試展現剛柔並重外交手段

完成三天訪華行程的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），在離開中國前到訪北京一家唱片行，並購買了中國搖滾歌手竇唯和美國流行歌手Taylor Swift的黑膠唱片。



布林肯此次訪華，除了官方會見，還在三天行程中安排逛景點、嘗美食、看球賽等活動，顯示中美就爭議話題激烈交鋒之際，美國高層也希望通過柔性外交，推動民間交流，緩和兩國緊張關係。

據路透社報道，布林肯星期五（4月26日）下午在結束一系列訪問行程後，在前往機場途中到訪了位於北京798藝術區一家名為「萊蒎」（Lipi）的黑膠唱片行，同行的還有美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）。

62歲的布林肯擅長彈結他，是出了名的音樂發燒友。他曾說音樂是「跨越地理距離的最佳紐帶」，並公開表示過對黑膠唱片的喜愛。

據報道，Lipi唱片行店主問到訪的布林肯喜歡甚麼音樂，他說甚麼都喜歡，但「我有點停留在1970年代」。

布林肯訪華：2024年4月25日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）等陪同下在中國上海外灘散步。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

據英國《每日郵報》報道，在商店短暫停留期間，店主播放了中國搖滾歌手竇唯的唱片，布林肯表示稱讚。他在店裏閒逛時，也拿起Taylor Swift的專輯《午夜》 (Midnights)，並形容這是「我們最偉大的出口」。

布林肯在唱片行購買了泰勒絲專輯《午夜》和竇唯專輯《黑夢》。報道稱，布林肯沒有合適的電子支付應用程式，同行的一名助手付了錢，布林肯承諾償還。

改善中美民間關係是布林肯此行的目的之一，買唱片是他這趟中國行期間的其中一項民間活動。

他星期三（4月24日）飛抵上海後，就遊覽了上海豫園，品嘗了當地特色南翔小籠包。和之前訪華的美國財長耶倫一樣，他沒有選擇包間，而是在飯店的大廳就餐。

當晚，布林肯還與伯恩斯等到上海體育館觀看了中國男子職業籃球聯賽，隔天還到上海外灘散步，和中外遊客打招呼。

布林肯星期四到訪上海紐約大學，與學生交流時也說，希望通過學生、商界、全體民眾之間的聯繫——尤其學生之間的聯繫，增進兩國對彼此的了解。

學者：親民舉動軟化強硬立場

復旦大學美國研究中心教授韋宗友在「長安街知事」直播節目中說，布林肯此行主要還是希望中美關係保持穩定；通過吃小籠包等帶有親民色彩的舉動，可以軟化之前的一些強硬立場，起到公共外交的作用。

此前，耶倫在4月初訪華時，在廣州百年老店陶陶居用筷子吃粵式點心，在北京到美食行家才知道的四川駐京辦餐廳用餐等，讓中國民間對耶倫頗有好感。

但中美外交的正面交鋒仍在繼續。耶倫向中國提出了產能過剩的關切，布林肯則進一步施壓中國減少向俄羅斯出口軍民兩用物資。美國也在布林肯訪華期間，通過一攬子法案，包含軍援台灣，以及規定TikTok在美國「不賣就禁」。

社交媒體上，在布林肯逛唱片行的片段下，一些中國網民留言指這是「作秀」，改變不了美國對華施壓的現實。

韋宗友認為，美國的政治人士也非常頭痛，一方面要展示強硬，另一方面又怕強硬過了頭，其行為很多時候就帶有了表演的成分。

本文獲《聯合早報》授權轉載

