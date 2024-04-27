布林肯就俄烏問題向北京施壓　台灣議題非主要交鋒點

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪華期間就中國向俄羅斯出口軍民兩用物品提出嚴重關切，並稱若中國不處理這個問題，美國就會處理。



布林肯周五（4月26日）在結束三天訪華行程前的記者會上說，中國是機牀、微電子產品、硝化纖維素（nitrocellulose）的最大供應商，這些軍民兩用物品對莫斯科製造彈藥、火箭推進劑，以及加強國防工業基礎至關重要。

他說：「如果沒有中國的支持，俄羅斯將難以維持對烏克蘭的攻擊。」

布林肯強調：「保障跨大西洋安全是美國的核心利益……如果中國不處理這個問題，我們就會處理。」

《華爾街日報》周一（4月22日）引述知情人士報道，美國正在起草可能切斷中國一些銀行與全球金融體系聯繫的制裁措施，以阻止中國對俄羅斯軍工產業的支持。不過，匿名的美國官員隨後又告訴路透社，短期內沒有這樣的計劃，美國希望通過外交手段來避免制裁行動。

布林肯沒有在記者會上回應華盛頓是否會因為中國支持俄羅斯而實施制裁的問題，也沒有透露中國高層在會談中如何回應華盛頓的要求。

但他說：「中國過去已經證明，它能在俄烏問題上採取積極行動……一年多前，我們擔心俄羅斯正考慮使用核武器的可能，我相信中國的聲音至少在當時，對促使俄羅斯放棄這種可能行動是重要的。」

中國官方周五發布的布林肯與中國國家主席習近平，以及中共政治局委員、中國外長王毅的雙邊會見消息稿，都沒有就雙方對俄烏問題的討論作出具體闡述。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時說，在當前俄烏戰場的形勢下，對華施壓變成削弱俄羅斯戰鬥力的關鍵點，但中國並不接受這樣的施壓。

他說：「中國拒絕給俄羅斯提供任何軍事裝備，但一顆螺絲都能用在武器上，如果說正常貿易關係也是軍民兩用產品，中國是絕對不會接受。」

復旦大學美國研究中心教授劉永濤研判，美國不會對中國全面制裁，但可能會設法尋找一些具體證據，對個別中國企業或金融機構採取制裁。

美國國務卿布林肯（前排左二）4月24日在美國駐華大使伯恩斯（前排右二）等人員的陪同下走進上海豫園。 （路透社）

台灣問題非主要交鋒點

另一方面，在向來敏感的台灣問題上，雙方這次的表態都沒有偏離既有立場，顯示台灣議題並非布林肯此次訪華期間雙方的主要交鋒點。

布林肯在記者會上簡單介紹，他在訪華期間「重申了美國的一個中國政策，強調維護台海和平至關重要」。據中國外交部，王毅在與布林肯會談時強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

布林肯訪華期間，有消息指，在中國邀請下，巴勒斯坦兩大政治勢力哈馬斯和法塔赫周五在北京會談，討論結束內部分裂。中國外交部發言人汪文斌當天在例行記者會上受詢時沒有否認。

對此，布林肯在記者會上回應說，他並不清楚上述會談，但他認為中國可以利用在這個領域的現有關係和影響力，去阻止衝突升級和蔓延。