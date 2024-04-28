阿根廷外長率團　將起程訪問中國

俄衛網4月28日稱雖然阿根廷總統米萊（Javier Milei）不想在國家層面加強與北京的關係，但該國外長蒙迪諾（Diana Mondino）將開始訪問中國。



阿根廷總統米萊在競選時多次說，準備與美國和以色列展開合作，在政府層面停止推進與主要貿易夥伴中國的聯繫，原因在於不希望與共產主義者來往。米萊還指出，國家不會妨礙商界與中國合作。

米萊執政後言辭有所緩和，曾多次向中國國家主席習近平示好，邀請中國官員參加自己的就職典禮。

圖為2024年4月16日，巴西聖保羅，阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）進入聖保羅州工業聯合會（FIESP）的會議室與企業家會面。（Reuters）

蒙迪諾4月28、29和30日訪華。阿根廷外交部曾通報稱，蒙迪諾有一大堆正式會議計劃，但僅披露與中國外長王毅舉行會談，將討論雙方關注的問題。

蒙迪諾的代表團包含很多出口行業商界人士，他們將參觀上海和北京，在兩地參加多個推進向阿根廷投資的論壇。

阿根廷政府消息人士此前向衛星通訊社表示，該國央行行長包西利（Santiago Bausili）和經濟部副部長基爾諾（Pablo Quirno，暫譯）也將隨團訪華。雖然阿根廷總統聲明說，不值得在國家層面與中國保持關係，但該國的官員們將討論現行貨幣互換協議，這對阿根廷極為重要。阿根廷上一屆政府通過互換貨幣向國際貨幣基金組織（IMF）支付了債務欠款。