哈馬斯發布新影片　人質鏡頭崩潰爆喊：壓力很大很驚

巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）4月27日釋出一段新影片，片中的兩人疑是被扣押在加沙的以色列人質，其中一名有美國以色列雙重國籍的人質西格爾（Keith Siegel）一度崩潰爆喊。



影片發布適值哈馬斯稱研究以色列對新停火提案的回覆以及作為國際調解人之一的埃及已派代表團前往以色列，圖為為陷入僵局的談判注入新動力。

片中兩人都是男性，分別是47歲的米蘭（Omri Miran）和64歲的西格爾。

片中背景空無一物，他們則分別在鏡頭前說話，除向家人表達對的思念，也拜託人們協助他們獲釋。

巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）2024年4月27日釋出一段新影片，片中的兩人疑是被扣押在加沙的以色列人質，其中一名以色列人質的米蘭（Omri Miran）面向鏡頭講話。（Hamas Military Wing/Handout via REUTERS）

哈馬斯2023年10月7日跨境突襲以色列，以色列隨之開始進行報復性打擊。米蘭10月7日在妻子Aviva和2名年幼女兒面前被哈馬斯成員自以色列社區納哈勒奧茲（Nahal Oz）擄走。

西格爾則是在另一個邊境社區與妻子一起遭哈馬斯綁架到加沙。他有美國雙重公民身分，妻子已在以巴2023年11月短暫停火期間獲釋。

巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）2024年4月27日釋出一段新影片，片中的兩人疑是被扣押在加沙的以色列人質，其中一名有美國以色列雙重國籍的人質的西格爾（Keith Siegel）一度崩潰爆喊。（影片截圖）

米蘭和西格爾似乎都是在被脅迫的情況下面向鏡頭發言。

米蘭說：「我已被哈馬斯囚禁202天。 這裏的情況不好、艱難，而且有很多炸彈，」這表明影片是在本週早些時候拍攝的。

米蘭在這一段疑於本週稍早時錄製的影片中說：「是時候達成協議，讓我們安全健康地離開這裡……繼續抗議，這樣現在就能達成協議。」

西格爾在談到被囚禁的日子時崩潰暴哭，以及掩臉擦拭眼淚，「我們在這裏很危險，有炸彈，壓力很大，[感覺]很可怕」。

組織4月23日發布一條由23歲的以色列裔美國人赫什（Hersh Goldberg- Polin）出鏡的影片，他失去左手手臂前半塹。這位在2023年10月7日以巴衝突爆發當日受襲重傷，他因而被哈馬斯抓獲並被帶入加沙。