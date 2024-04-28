哈馬斯明赴開羅停火談判　以色列邊談邊磨刀　美國稱「勒穩繮繩」

路透社4月28日引述一位匿名的巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）官員報道，巴勒斯坦哈馬斯代表團4月29日抵達埃及首都開羅（Cairo）進行加沙停火談判。



路透社說哈馬斯運動發言人補充說，包括卡塔爾及埃及調解人提出的停火建議以及以色列的回覆，都是代表團會討論的事。

另一方面，以色列針對加沙難民最後一個避難所拉法（Rafah ）發動的襲擊，看似已是迫在眉睫。蹤使美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說以色列已各美國保證，在美國發表其觀點與關切之前，以軍不會開進拉法。

此外柯比也說，以色列已開始履行拜登要求他們履行對加沙援助的承諾。

以巴衝突：2024年4月28日，一名以色列士兵走過停在以色列南部-加沙邊境附近的坦克。（Reuters）

以色列最大報《新消息報》（Yedioth Ahronoth）及以色列公共廣播公司4月25日稱，該國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）已批准以軍在加沙地帶南部城市拉法開展地面行動的計劃。

報道稱預計以色列將「很快」開始從拉法撤走平民，為發動地面行動做準備。惟報道說，內塔尼亞胡尚未下令執行。

據《以色列時報》報道，當地時間4月28日，以國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）批准以軍南方司令部的針對加沙地帶的繼續作戰計劃。他此前已說，在拉法的作戰計劃已提交給「政治層面」，軍方將在接到命令後行動。

以巴衝突：2024年4月28日，一批停在以色列南部-加沙邊境附近的坦克。（Reuters）

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）28日在沙特地阿拉伯首都利雅德舉行的世界經濟論壇特別會議上發表講話稱，只有美國才能阻止以色列襲擊拉法。

他稱預計拉法未來幾天內遭到襲擊，並稱即使是對拉法的「小規模襲擊」也會迫使巴勒斯坦人民逃離加沙地帶。

他說：「巴勒斯坦人民歷史上最大的災難將會發生。」