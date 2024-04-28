以色列外長：如與哈馬斯達成停火協議　拉法地面行動可暫緩

以色列外長卡茨（Israel Katz）說，如果以色列與哈馬斯達成停火協議，以軍將暫緩發動在加沙南部拉法市（Rafah）的地面行動。



綜合新華社、路透社和法新社報道，卡茨星期六（4月27日）在接受以色列第12頻道電視台採訪時說，釋放被扣押在加沙地帶的以色列人是當前的首要任務。當被問起以色列在拉法發動地面行動的計劃時，卡茨說：「如果達成協議，將推遲這一行動。」

據第12頻道電視台當天早些時候報道，埃及代表團星期六與以方舉行會談，以方已經通過埃及向哈馬斯轉達以色列對停火協議的要求，並表示這是以軍在拉法發動地面行動前達成協議的「最後機會」。

圖為2024年4月21日，以軍進行襲擊後，身在加沙南部拉法的人們檢視樓房損毀情況。（Reuters）

哈馬斯則在星期六凌晨發表聲明說，哈馬斯已收到以色列關於加沙地帶停火協議的回應，目前正在對其進行研究。此外，哈馬斯還發佈兩名被扣以色列人質的片段，兩名男子分別是西格爾（Keith Siegel）和米蘭（Omri Miran）。

據以色列公共廣播公司星期四（25日）報道，以色列軍方當天在戰時內閣會議上說，已完成對拉法發起地面行動的準備。以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）表明，在拉法的作戰計劃已提交給「政治層面」，軍方將在接到命令後行動。

自去年11月以哈停戰一周以來，埃及、卡塔爾和美國一直試圖推動以哈達成新的加沙停戰協議。埃及Al Qahera新聞電視台引述知情人士說：「在拉近埃及和以色列代表團的觀點方面取得顯着進展。」

根據協議，哈馬斯要求，與以色列的任何協議必須包括結束戰爭、以軍全面撤出加沙，以及讓流離失所的巴勒斯坦平民回到加沙北部的條款。以色列則堅持要繼續在加沙的戰爭直至摧毀哈馬斯，但不排除允許部分平民回到加沙北部。

本文獲《聯合早報》授權轉載

