美國大學挺巴抗議蔓延　白宮：示威活動須保持和平

在美國多所高校大規模爆發的親巴勒斯坦抗議示威持續擴大之際，至今已有約275人被警方逮捕。白宮官員4月28日表態稱，近期發生的校園抗議活動必須保持和平。



法新社報道，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）4月28日告訴《美國廣播公司》（ABC）稱：「我們當然尊重和平抗議的權利……但我們絕對譴責最近聽到的反猶太主義語言，同時也譴責所有仇恨言論和暴力威脅。」

隨着美國在新一輪以哈衝突中採取的政策引發社會廣泛爭議和不滿，哥倫比亞大學、耶魯大學、布朗大學、普林斯頓大學等十餘所美國高校近期發生激烈學生抗議活動。

據耶魯大學的《獨立學生報》報道，耶魯大學的抗議者28日新建另一個營地，此前幾天搭建的營地已被警方拆除，還有數十人被捕並被指控非法進入校園。

2024年4月26日，美國華盛頓喬治華盛頓大學，學生和其他人佔領大學校園的一個抗議營地，支持加沙的巴勒斯坦人。（Reuters）

未來幾周，美國校園將迎來期末考試，包括加州州立理工大學洪堡校區在內的部分高校已宣布關閉，並要求學生線上完成餘下課程。

據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門27日發布的數據，以軍過去24小時對加沙地帶的襲擊共造成66人死亡、138人受傷。2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過3萬4400巴勒斯坦人死亡、超7萬7000人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

