美國強壓大學挺巴示威　民主自由岌岌可危　美卿與議員發言遭群嘲

全美多地高校支持巴勒斯坦抗議活動持續增多。據路透社報道，出訪中的布林肯26日在中國被問及美國高校大規模抗議情況時，宣稱這些示威活動是美國「民主的標誌」，他同時批評示威者對哈馬斯行為「保持沉默」。



布林肯的回應似乎與美國警方和校方連日來打壓抗議的行為相悖，連X等美國社交平台上的網友都在質疑，「那為什麼他的政府在大學屋頂上安插狙擊手？」

路透社稱，美國警方與不滿以色列和拜登政府在本輪巴以衝突中做法的抗議學生發生衝突。據該媒體統計，上周在美國主要大學校園進行的抗議活動中有近550人被捕。

報道說，在北京舉行的一場新聞發佈會上，當被問及是否接受美國高校抗議者發出的信息時，布林肯開始宣揚所謂「美式民主」稱，「在我們自己國家，我們的公民在任何時候表達他們的觀點、他們的關切、他們的憤怒，是我們民主的一個標誌。」

隨後他又將話題引向哈馬斯稱，批評人士應該把怒火集中在哈馬斯身上。「同樣值得注意的是，人們對哈馬斯保持沉默，好像它根本不是故事的一部分。」布林肯說。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）2024年4月26日在美國駐中國大使館舉行的新聞發布會，並發表講話。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

據路透社介紹，哈馬斯於去年10月7日對以色列南部發動襲擊，引發新一輪衝突局勢。據以色列方面統計，那次襲擊造成約1200人死亡，約250人被扣為人質。而根據哈馬斯管理的加沙衛生部門數據，以色列的軍事反擊造成34000多名巴勒斯坦人死亡，77000多人受傷。

布林肯有關抗議者和哈馬斯的說法傳回美國X平台、YouTube等社交媒體上，引起不少網友質疑。

有人留言告訴布林肯，「因為10月7日是一天的損失。與以色列犯下的種族滅絕和戰爭罪行相比，哈馬斯的行為相形見絀。如果他們不是執意要摧毀加沙，可能早就解決問題了，以色列幾個月前已經放棄被哈馬斯扣押的人質了。」

有人稱布林肯做出最新回應是「因為他的老闆需要說『美國去死』的選民。」

有網友稱布林肯的回應是「因為他的老闆需要說『美國去死』的選民」

「布林肯，你以為美國公眾真的很愚蠢。」

與此同時，還有網友質疑布林肯「美國民主標誌」的說法：「那為什麼他的政府在大學屋頂上安插狙擊手？布林肯軟弱，不值得信任」。

有網友提及網傳的「狙擊手」：「那為什麼他們會遭到國家力量的殘酷攻擊呢？」

「布林肯的行動表明，他不知道民主這個詞的含義。」

有網友直言布林肯「不知道民主這個詞的含義」。

2024年4月24日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在沒有事先公開的情況下訪問哥倫比亞大學，並在新聞發布會上發表講話，回應美國學生支持巴勒斯坦人的示威。（Reuters）

近日，美國多所高校爆發支持巴勒斯坦的大規模抗議示威活動，警方還與抗議者發生激烈衝突，引發美國輿論強烈關注。美國眾議院議長約翰遜24日來到這一輪抗議浪潮的起始地紐約哥倫比亞大，他警告要出動國民警衛隊。德州長阿博特揚言要把所有抗議者「都關進監獄」。當地時間4月25日，一個報道美國重大事件的媒體公司發帖爆料稱，有學生和抗議者報告，在美國俄亥俄州立大學和印第安納大學伯明頓分校的屋頂上發現「狙擊手」。

與此同時，多家外媒和X社交平台上傳播的畫面顯示，美國高校支持巴勒斯坦的抗議活動中，不止一名大學教授被捕。《每日電訊報》26日提到，佐治亞州警方帶走了該州亞特蘭大市埃默里大學哲學系系主任邁克菲。「中東之眼」同日播放抗議現場畫面曝出，埃默里大學經濟學教授福林在抗議活動中被警方「強制拘捕」。據埃默里大學官員透露，該校28人被捕，其中至少2人是教授。

另據《以色列時報》26日最新消息，哥倫比亞大學理事會通過決議，嚴厲批評校方管理層阻止和打壓學生抗議活動，稱這一做法「違背常春藤盟校的規範和傳統」。美媒26日報道美國多地大學抗議的最新情況，稱本週已有數百人在這一輪親巴勒斯坦抗議浪潮中被捕。對此，就連《紐約時報》也不禁質問：「美國高校校園嚴控支持巴勒斯坦的示威活動是否意味着言論自由的終結？」

美國大學挺巴示威：2024年4月24日，美國加州洛杉磯，身在南加州大學校友園的示威者被警員包圍。（REUTERS/Zaydee Sanchez）

近日，美國多所高校爆發支持巴勒斯坦的大規模抗議示威活動，引發美國輿論強烈關注。不出所料，當美國爆出社會負面問題時，馬上就有美國政客開始「甩鍋中國」……

據美國《新聞周刊》4月24日報道，共和黨籍眾議員吉梅內斯（Carlos Gimenez）當天受訪時主張，中國正在支持近期在美國大學校園發生的一些支持巴勒斯坦的抗議活動。

據報道，吉梅內斯在美國右翼媒體福克斯新聞網節目上談及這些例如在紐約大學和哥倫比亞大學的抗議活動。他說，「如果你真正深入調查是誰在提供資金，不要感到驚訝，中國參與其中。」

當主持人問吉梅內斯是否能夠證實中國參與抗議活動時，吉梅內斯聲稱，「我得到一些訊息，是的，通過另一個組織，中國實際上資助了那個資助這些抗議者的組織。」吉梅內斯沒有詳細說明他所謂的依據，也沒有第一時間回應《新聞周刊》的置評請求。

為轉嫁國內矛盾，遇事「甩鍋中國」這種做法在美國政界並不罕見，尤其是標榜對華強硬的共和黨。例如在美國芬太尼氾濫、新冠疫情防疫不力等問題上，不少美國政客幾乎句句不離中國，企圖用敘事讓選民錯以為中國是「罪魁禍首」。

2024年4月24日，在美國德州奧斯汀，德州大學校警在大學校內舉行的親巴勒斯坦示威活動中拘捕一名男子。（Jay Janner/Austin Statesman/USA Today Network via REUTERS）

吉梅內斯的甩鍋言論也在美國網絡上招來反對聲音。有美國網友留言：「有些人沒有敵人就無法生存。」

有美國網友評論：「典型的新保守主義胡話。」

有網友稱吉梅內斯的甩鍋言論是「典型的新保守主義胡話」

有人寫道：「那我什麼時候才能拿到我的錢？『一切都是中國的錯』，在此之前是『俄羅斯的錯』，再之前是『伊斯蘭恐怖主義的錯』，再之前是薩達姆、蘇聯、無政府主義者等等……真糟糕，大多數美國人都愚蠢到相信這些胡說八道。美國本可以成為一個偉大的國家，但他們卻忙於與美國人民的真正敵人（美國政客）製造出來的『壞蛋』作鬥爭。」

有網友指出美國政客一直在製造「壞蛋」。還有美國網友說：「他們應該將親巴勒斯坦抗議歸咎於投到加沙的炸彈。」