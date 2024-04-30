哈馬斯代表團離開埃及　將書面回應加沙休戰提案

一家親加沙媒體說，哈馬斯將對最新的加沙地帶休戰提案作出「書面回應」。



埃及開羅新聞（Al-Qahera News）星期一（4月29日）晚引述埃及消息人士的話說，哈馬斯代表團就可能的休戰和釋放人質協議進行談判後，已離開開羅，返回後將「以書面方式回應休戰提案」。

另一方面，以色列政府官員29日向新華社證實，以方30日將派代表團前往埃及，參加以哈停火談判。這名以色列官員說，以方代表團將由情報部門官員組成。他拒絕向記者透露有關談判的細節和以色列的停火條件。

另據以色列公共廣播公司報道，哈馬斯代表29日抵達埃及。報道說，以方同意哈馬斯釋放33名被扣押的以色列人，以換取以方釋放數千名被關押的巴勒斯坦人。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）29日抵達沙特阿拉伯，展開自以哈衝突爆發以來的第七次中東之行，加緊推動加沙地帶停火。他當天在利雅得召開的世界經濟論壇特別會議上說：「哈馬斯收到了以色列方面非常慷慨的提案。他們必須迅速作出決定。我希望他們會做正確的決定。」

英國外長卡梅倫（David Cameron）也在利雅得說，以色列的提議是「慷慨的」。

法國國外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）說，有關加沙停火的談判正取得進展，埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry）也說，埃及對以哈將能達成停火和釋放人質的協議抱持希望。

本文獲《聯合早報》授權轉載

