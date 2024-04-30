越南出遊注意　胡志明市現史上最長熱浪　已持續28天超35°C

撰文：聯合早報
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越南最大城市胡志明市正經歷30年來持續時間最長的熱浪，但氣溫還未達到歷史最高點。

據《越南快訊》報道，胡志明市這一波熱浪從3月29日開始，已持續28天，創下1997年以來的最長紀錄，而且炙熱的氣溫至今沒有任何消退的跡象。熱浪指的是氣溫持續超過攝氏35度。

圖為2023年11月30日，越南胡志明市，西貢一塔（IFC One Saigon）的全景。（Reuters）

根據南部地區水文氣象中心的數據，今年首四個月，胡志明市已錄得74個熱浪日，創下近30年來的年度紀錄。這意味着胡志明市平均每三天就有兩天氣溫超過攝氏35度，熱浪頻率是胡志明市過去30年平均水平的兩倍。

胡志明市今年內錄得的最高氣溫是攝氏39度，逼近1998年創下的39.6度最高紀錄。

胡志明市周邊的平陽省、平福省和同奈省目前也正經歷30年來最熱的旱季之一，三省熱浪日已分別持續50天、49天和33天。

南部地區水文氣象中心氣象預報部門主管黎庭決說，南部多地熱浪日破紀錄，主要歸因於厄爾尼諾現象。

厄爾尼諾現象會在今年結束，但黎庭決認為未來幾年越南南部旱季時的高溫難以趨緩。此外，氣候波動愈來愈反常，使氣象預測變得更加困難。

他說：「唯一能確定的趨勢是，在全球和越南國內，氣溫會持續上升。」

緬甸中部出現有記錄以來最高溫4月天

緬甸也出現高溫天氣，中部馬圭省稍埠鎮（Chauk）4月29日錄得攝氏48.2度，這是自56年前開始有記錄以來，緬甸4月份的最高氣溫。

當天緬甸經濟中心仰光和第二大城市曼德勒的氣溫分別飆至攝氏40度和44度。

根據官方氣象數據，緬甸腹地4月25日的日間氣溫比4月平均水平高出3至4攝氏度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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