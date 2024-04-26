越南國會主席王廷惠辭職

新華社4月26日稱，越共第十三屆中央委員會同意越南國會主席王廷惠（Vương Đình Huệ）辭職。



政府網站載有越共中央委員會的聲明，稱「王廷惠同志的違法行為和缺點造成負面輿論，影響了黨、國家和他個人的聲譽」。內文沒具體說明他的違規行為是什麼。

越南政府近期高層人事變動頻頻，引起外界注意。該國公安部4月22日曾宣布，王廷惠的助理范泰河因涉嫌濫用職權被捕。他是王廷惠的長期助手和親信，范被捕極可能影響王的仕途。

除此之外，越南政府3月20日公布，越南共產黨已接受國家主席武文賞（Võ Văn Thưởng）辭職。他自2023年3月初成為越南國家主席，至今僅約1年。

圖為2023年11月16日，時任越南國家主席武文賞出席印太經濟框架（IPEF）領袖活動時發表講話。當時三藩市正在舉行亞太經合組織（APEC）峰會。（Reuters）

《聯合早報》23日稱，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）訪問研究員阮清江（Nguyen Thanh Giang）接受該報採訪時說，范泰河被捕表明越共決心清除那些在公共投資項目中扮演「教父」角色的腐敗官員。

阮清江說：「長期以來，越共一些官員操縱招標過程，甚至組織『虛假招標』，幫助有人脈的公司中標，以從中收穫數百萬美元的回扣。」

越南名為「烈火熔爐」的反貪腐運動近年來愈燒愈旺，已有數百名包括副總理、部長和市長，還有企業高層被起訴或被迫下台。