菲律賓酷熱天氣「焗」暈學生仔　有師生暈倒教與學均受影響

菲律賓悶熱的天氣給學生的學習造成傷害，阻礙菲律賓在教育方面趕超鄰國的努力。



厄爾尼諾（El Nino）現象加劇了菲律賓3月至5月的炎熱天氣，多個地區的酷熱指數已達到50攝氏度。菲國家氣象局4月29日預測，未來三天首都馬尼拉的氣溫可能達攝氏37度。

圖為2024年4月26日，菲律賓馬尼拉，一名學生在學校暫停實體課後在家中學習。（Reuters）

由於極端高溫，一些教室非常擁擠、通風不良且沒有空調，菲律賓教育部取消了本週頭兩天公立學校的實體課，讓學生居家上課。教育部的數據顯示，數千所學校暫停實體課，360多萬學生受影響。

菲律賓教師尊嚴聯盟（Teachers' Dignity Coalition）主席巴薩斯（Benjo Basas）說，極端高溫威脅教師和學生的健康。他告訴DWPM電台：「過去幾天我們收到多起學生和老師出現高血壓、頭暈和暈倒的報告。」

菲律賓救助兒童會說，兒童在長時間暴露於酷熱環境後特別容易患上熱相關疾病，例如頭暈、嘔吐和昏厥。

救助兒童會顧問卡斯特羅說：「預計5月會有更多學校因熱浪停課。現在的平均氣溫超過52攝氏度，讓學生面對更大的學習壓力。」

根據國際學生評估項目（Programme for International Student Assessment）對菲律賓學生的評估結果，菲學生在數學、科學和閱讀方面，在全球得分最低，部份原因是冠病疫情期間的在線上課不足。

許多學生和教師對遠程教學感到擔憂，尤其是在貧困地區。他們的家庭環境不利於學習，且可能沒有穩定的互聯網連接。

20歲的高中生索萊曼在參加在線課程後說：「由於天氣太熱，我感到頭暈，無法集中注意力。」她的學習在疫情期間被延後。

《菲律賓星報》報道，參議員張僑偉4月29日說，參議院基礎教育委員會4月30日將召開聽證會，討論極端高溫對課堂的影響，並討論如何解決一些家庭缺乏互聯網接駁，以及家長在支持孩子遠程學習方面遇到的困難。

關心教師聯盟去年進行的一項調查發現，87%的教師說，天氣炎熱使得學生很難集中精力上課。

本文獲《聯合早報》授權轉載

