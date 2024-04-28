廣州龍捲風．有片｜極端天氣摧殘如世界末日　電纜爆炸天降大冰雹

昨日（27日）下午，廣州市多地出現包括狂風暴雨等極端天氣，其中局部地區發生強龍捲風和直徑大於5厘米的大冰雹，強龍捲風更造成5人死亡，33人受傷。多條事發影片在網絡流傳，可見龍捲風橫過時有電纜閃現火光，更疑似發生爆炸；馬路上有行人被狂風吹至跌倒在地上；如拳頭大的冰雹從天而降打落地上。



27日下午3時左右，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風。網上影片顯示，當時天色昏暗，龍捲風橫過時，電纜閃現火光，更疑似發生爆炸。

另一段由私家車內拍到的影片則顯示，馬路上空有各種雜物被吹起飄散，車內乘客看到龍捲風時非常驚訝，看到電纜閃現火光更驚呼起來。

有影片顯示，遭受龍捲風摧殘後，有住宅區一片狼藉，大量房屋鐵皮坍塌，地上滿布雜物。

昨日（27日）下午，廣州市局地出現直徑大於5厘米的大冰雹。

有窗戶遭冰雹打破。（影片截圖）

廣州增城區、番禺區等多地在27日下起了冰雹，大的冰雹可以砸穿車輛玻璃、簡易房屋屋頂等。一段影片顯示，如拳頭大的冰雹從天而降打落地上，然後碎開，可以看到冰雹撞擊力之強，又有窗戶遭冰雹打破。

又有一段影片顯示，廣州的馬路上有行人被狂風吹至跌倒在地上，非常狼狽。

廣東省氣象局：出現強龍捲風和大冰雹有四個原因

廣東省氣象局稱，龍捲風是一種很少見的局地性、小尺度、突發性的強對流天氣，是在極不穩定的天氣狀況下產生，通常發生在強不穩定的大氣層結和大的垂直風切變中。據初步分析，廣州4月27日出現強龍捲風和大冰雹有四個原因：

一是過去一段時間，來自南海西南暖濕氣流持續加強，向廣州輸送了大量的水汽和能量，廣州長時間處在高溫高濕的大氣不穩定狀態中，近地面附近聚集了大量的不穩定能量。

二是27日上午近地層暖濕氣流繼續加大，多個觀測站錄到了異常高的絕對濕度，超過31克/立方米。

昨日（27日）下午，廣州市局地出現直徑大於5厘米的大冰雹。（金羊網）

三是27日白天低空急流加強，加劇了「上冷下暖」的不穩定層結，作為有利於龍捲風和冰雹產生條件的0-6公里風垂直切變超過了25米/秒。

四是地面中尺度輻合線和高空波動過境作為觸發條件，觸發強烈的上升氣流，使得龍捲風的母體風暴強烈發展。