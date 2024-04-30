阿斯利康首次承認新冠疫苗有引致血栓副作用　遭索償逾1億英鎊

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）在法庭文件中首次承認，其所出品的新冠疫苗可能會導致部份接種者出現一種罕見的副作用——即「血栓伴血小板減少綜合症（TTS，Thrombocytopenia Syndrome）」。



英國《電訊報》及天空新聞（Sky News）4月28日稱，阿斯利康在就法院個案的辯護中承認自己旗下疫苗有副作用。該個案受害者為現年44歲的斯科特（Jamie Scott），他曾在2021年4月接種疫苗後出現身體不適，送醫後確診患有腦血栓，他亦因此腦部永久性受損而無法工作。

斯科特雖然拾回一命，並獲英國政府透過「疫苗損害賠償項目」（Vaccine Damage Payments Scheme）機制賠償12萬英鎊（約117萬港元），惟失去的仕途已沒法彌補，他亦現在有記憶欠佳、出現聽講讀寫困難，以及雙眼部分失明等後遺症。

圖為2021年4月23日，加拿大總理杜魯多接種阿斯利康新冠疫苗。（路透社）

報道提到，英國高等法院已收到51宗案件，受害者及其家人要求賠償超過1億英鎊（約9.8億港元）。

斯科特夫婦強調，他們不是反疫苗人士，但現在會對疫苗有疑慮。他們認為，政府多次稱疫苗安全和有效，惟有需要為做出正確事情的人提供保障。