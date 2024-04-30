美國判定以色列軍5支部隊「嚴重侵犯人權」　未談及制裁

日前，「美國將制裁以軍一支部隊」的消息引發關注，但在以色列抗議下，美政府態度一軟再軟。當地時間4月29日，美國國務院宣布，五支以軍部隊在本輪巴以衝突之前犯有「嚴重侵犯人權」行為，且有一支部隊至今沒有予以糾正。但美國沒有說明是否將對該部隊實施制裁。



根據美國國務院網站消息，美國務院發言人帕特爾當天表示，以色列國防軍有五支部隊犯有「嚴重侵犯人權」的罪行，且以色列沒有追究其責任。

據他所說，所有這些事件都發生在2023年10月7日之前，沒有一起發生在加沙地帶。目前，已有四支部隊已經「有效地糾正了」這些行為，「對於剩下的一支部隊，美國將繼續與以色列政府進行磋商和接觸；他們已經提交了與該部隊有關的更多信息」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，在此之前，外界普遍質疑拜登政府似乎屈服於以色列政府的壓力，而決定推遲對以軍部隊採取任何懲罰性措施。

在29日的發布會上，帕特爾否認美國在政治壓力下向以色列讓步的說法。不過，他沒有說明是否將有以軍成員承擔責任，也沒有確定是否將對這支部隊予以制裁或限制軍事援助。當被追問將給予以軍多少時間糾錯以及糾錯的細節時，他依舊拒絕回答，只說「各國有各自的措施」。

報道稱，美方所指至今沒有「糾錯」的以軍部隊為內扎·耶胡達營（Netzah Yehuda）。據介紹，這是是由以色列極端正統派士兵組建的一支特殊部隊。所有成員都是男性。

據以媒此前報道，美國國務院2022年年底開始調查內扎·耶胡達營，該營士兵涉嫌參與了幾起針對巴勒斯坦平民的暴力事件。該部隊曾被指控在78歲巴勒斯坦裔美國人奧馬爾·阿薩德被拘留時死亡一事中負有責任。

Netzah Yehuda營成立於 1999 年，目的是建立一支允許極端正統以色列人在軍隊中發揮作用的部隊。圖為2013年5月26日，極端正統的以色列人聚集在以色列耶路撒冷舉行的軍事畢業典禮前。

早在4月20日，便有美媒披露「布林肯將宣布制裁以軍部隊內扎·耶胡達營」的消息。美聯社稱，如果正式宣布，這將是美國政府首次制裁以色列部隊。但此消息一經披露，立即引起來自以色列的強烈反彈。

《以色列時報》稱，在傳出這一消息後，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府「感到震驚」，且言辭激烈。以色列總理內塔尼亞胡稱「制裁以軍不可接受」，將帶領政府採取一切手段反對此舉。以政府兩名極右翼部長更是指責美國「嚴重踩到紅線」，並形容美方此舉「簡直是瘋了」。

CNN稱，1997年，時任美國聯邦參議員萊希（Patrick Leahy）起草了一項法律。根據這項被外界稱作「萊希法」的規定，美國不能向有可靠證據表明「侵犯人權」的外國安全、軍事和警察部隊提供對外援助和國防部培訓項目。但有一個例外，即國務卿認為有關國家正「採取措施將責任人繩之以法」。

美國廣播公司（ABC）26日報道披露，美國國務卿布林肯就此事曾致信眾議院議長約翰遜。

布林肯在這封未註明日期的信中寫道，儘管拜登政府「已認定」相關以軍部隊對約旦河西岸的巴勒斯坦平民犯下了「嚴重侵犯人權」的罪行，但鑑於以軍正在採取措施解決問題，拜登政府不會對其實施制裁，將繼續對這支部隊提供軍事援助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就此事曾致信眾議院議長約翰遜稱，拜登政府已認定相關以軍部隊對約旦河西岸的巴勒斯坦平民犯下了「嚴重侵犯人權」的罪行。圖為布林肯2024年3月21日會晤沙特王儲兼總理穆罕默德（Mohammed bin Salman），討論加沙局勢。（Reuters）

自2023年10月巴以衝突以來，加沙地帶已有超3.4萬人死亡，近百萬人被迫流離失所。在加沙人道主義危機持續加劇之際，美政府持續向以色列輸送大量武器彈藥，在聯合國安理會多次否決呼籲巴以停火的決議草案。

當地時間4月20日，美國國會眾議院投票通過了一項價值950億美元的對外援助法案。法案中包括向烏克蘭提供超600億美元的援助，以及向以色列提供260億美元的援助。

過去幾周，從哥倫比亞大學開始的大規模抗議活動迅速席捲全美高校，並蔓延至歐洲和澳大利亞等多國高校。截至目前，至少有30所美國高校爆發抗議示威活動，學生們效仿哥倫比亞大學，在校園內紮營，聲援巴勒斯坦人民、呼籲加沙停戰。

本文獲《觀察者網》授權轉載

