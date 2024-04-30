國際法院擬調查以色列戰爭罪　白宮：「我們不支持」

美國4月29日表示，反對國際刑事法院（ICC）對以色列在加沙的行為進行調查，有以色列官員透露，擔心ICC可能很快會對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發通緝令。



5名要求匿名的以色列及外國政府官員向《紐約時報》透露，相信ICC將會對哈馬斯領導人以及以色列高級官員發通緝令。

如果法庭受理，以方官員很可能會被指控包括阻止人道主義援助物資進入巴勒斯坦加沙地帶，以及就2023年10月7日哈馬斯突襲以色列實施過於殘酷的報復。

儘管尚不清楚誰可能會受到指控，也不清楚會被指控哪些罪行，惟以色列官員擔心，總理內塔尼亞胡很可能被列入通緝令的人之一。

據美媒《Axios》報道，內塔尼亞胡在27日的電話會議中要求美國總統拜登（Joe Biden）阻止法院向以色列官員發出逮捕令。

白宮新聞秘書皮埃爾周一重申，拜登政府反對國際刑事法院可能對內塔尼亞胡或與以色列加沙地帶戰爭有關的其他高級官員發出逮捕令。 「我們對國際刑事法院調查的立場非常清楚。我們不支持它。我們認為他們沒有管轄權。我現在就不多說了。」

ICC是唯一有權以戰爭罪、種族滅絕罪、危害人類罪等罪名起訴個人的常設國際法院，但需要依靠《國際刑事法院羅馬規約》120多個締約國執行緝捕法令，不能缺席審判被告人。