中方：美方炒作「中國產能過剩」　真正過剩是美國缺乏自信的焦慮

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華期間，對中國產能過剩表達關切。外交部發言人林劍在30日的例行記者會上表示，美方炒作所謂中國產能過剩，看似談經濟問題，實則荒腔走板。他強調真正過剩的不是中國產能，而是美國缺乏自信的焦慮和針對中方形形色色的抹黑。



林劍表示，美方的中國「產能過剩」論，違背了「比較優勢」這一西方經濟學200多年來的基本原理。

他指各國都會生產並出口本國具有比較優勢的產品，這是國際貿易的本質，如果生產超出本國所需，就被稱為「產能過剩」，要求壓減產能，國與國之間還拿什麼來開展貿易。

林劍指出，中國的電動車出口佔產量僅12%，就被說成了產能過剩，相反德國80%、日本50%、美國25%的汽車產量都用於出口。

林劍批評，美方給中國扣上「產能過剩」的帽子，充分說明該指控並非市場定義下的結論，而是人為製造的虛假敘事和認知操弄，目的在於遏制中國的高品質發展，剝奪中國正當發展權利。

中國外交部發言人林劍批評美方炒作「中國產能過剩論」。圖為2024年3月25日，林劍主持例行記者會。（中國外交部）

中方敦促美國不要遏制中國經濟發展，停止炒作中國「產能過剩論」，停止用不公平、非市場的手段打壓中國新能源產業的發展，停止破壞全球綠色轉型發展的共同努力。