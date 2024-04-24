來稿｜美歐所謂「中國產能過剩論」站不住腳

來稿作者：楊華勇



今年4月，「產能過剩」突然成為中美貿易的熱詞——4日到9日，美國財長耶倫訪華，點名了三個中國的產業產能過剩，可能會傷害美國；16日，德國總理朔爾茨訪華，再提對「產能過剩」的關切。作為資深經濟學家，耶倫訪華的表態相對温和。美國貿易代表戴琪在歐洲的強硬講話，能夠更好揭示美國在綠色產業政策之下隱藏的保護主義，以及美國將地緣政治博弈擴展到產業競爭領域。

「中國產能過剩論」實質上是美西方一些國家用來抹黑打壓中國經濟的一種政治工具，目的是維護一己私利，其結果是阻礙正常的全球交易夥伴關係，損害各國共同利益。

美國經濟與政策研究中心高級經濟學家迪恩．貝克認為，中國電動汽車和光伏產品性價比高，這對世界而言是一件好事，如果針對這些產品挑起貿易摩擦，「那將是非常不幸的」；中國在新能源領域的比較優勢不應被視為威脅，英國致同會計師事務所合夥人奧力．鴻馳表示，中國在新能源領域提供高性價比產品的能力源於自身比較優勢。中國具有競爭力的產品為全球市場帶來巨大機遇，在新能源及電信等領域限制進口中國產品，意味著英國消費者無法享受中國技術進步帶來的紅利；日本汽車問題專家、瑞穗銀行商務解決方案部主任研究員湯進表示，電動汽車在全球發展方興未艾，並不存在所謂產能過剩，在電動汽車領域，之所以出現「中國產能過剩論」，是因為中國產品在創新、技術和產業鏈方面的發展速度讓一些國家的傳統汽車製造商難以應對。

指責中國「產能過剩」、低價衝擊美國企業，實在是站不住腳，就連美國媒體和分析人士也看不過去，他們指出，「如今最傑出的經濟學家之一正在拒絕經濟學中存在已有200多年歷史的最基本原理之一：比較優勢。」「如果某個國家能夠以比你更低的成本製造商品，你就不應該實施貿易關稅壁壘，相反，應該進口商品；作為回報，你應該使自己的產業更有效率。」

至於說中國新能源等產業優勢是靠補貼形成的，不符合事實，產業補貼是世界通行的做法，美歐很多國家都有，有的國家補貼項目更多、面更廣、補貼額度更大。

美國的前後表達存在明顯的矛盾，例如所謂財政補貼扭曲競爭，一方面，美國指責中國政府以大量財政補貼來使中國企業獲得競爭力；另一方面，美國政府通過《晶片法案》向在美投資的半導體企業提供超過500億美元的補貼，在《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）中，美國政府在稅收、能源、醫療領域斥資約6690億美元，為組織、企業和個人提供各類補貼，發展清潔能源。2022年8月16日，拜登正式簽署《通脹削減法案》（IRA），投資3690億美元用於應對氣候變化，將重點支持電動車、光伏等清潔能源產業的發展。對於在北美進行組裝的新車，消費者最多可獲7500美元補貼。

彭博社氣候和能源領域專欄作家大衛．菲克林（David Fickling）一針見血地指出，耶倫此行顯示，為了阻撓中國的潔淨技術，不惜把反氣候保護主義包裝成綠色產業政策。彭博社警告，這種做法將導致一場正在醖釀中的保護主義災難，其影響不僅限於美國，也將波及整個地球。彭博社評論稱，「如今最傑出的經濟學家之一正在拒絕經濟學中存在已有200多年歷史的最基本原理之一：比較優勢……如果某個國家能夠以比你更低的成本製造商品，你就不應該實施貿易關稅壁壘，相反，應該進口商品；作為回報，你應該使自己的產業更有效率。」

實際上，耶倫也意識到了這種矛盾之處。訪華之前，耶倫向美國媒體表示，「我從小就有這樣的觀點：如果有人以低價賣給你商品，你應該寫一封感謝信。這基本上就是標凖經濟學所說的。」

中國受到指責的產業在全球範圍並不過剩。中國財政部副部長廖岷就表示，根據國際能源署測算，2030年全球新能源汽車需求量將達4500萬輛，是2022年的4.5倍；全球光伏新增裝機需求將達到820吉瓦，是2022年的約4倍。當前產能遠遠不能滿足市場需求，特別是眾多發展中國家對新能源產品的潛在需求巨大。

中國總理李強在記者會上表示，在市場經濟條件下，供需平衡是相對的、不平衡是普遍的，適度的產大於需有利於市場競爭和優勝劣汰，不同國家在各自強項的產能高一些，在其他產業的產能低一些，這是由各自比較優勢決定的，只要加強合作，就能共同發展。

中國每年大量進口晶片、飛機、大豆、原油等商品，那麼這些商品的出口國難道都產能過剩了嗎？歐美的根本問題，在於其政治體系的治理腐敗，讓其失去了大規模工業化，甚至是新技術的更新反覆運算能力。

在經濟全球化背景下，供給和需求都具有全球性。不同國家在各自強項產業的產能大一些，在其他產業的產能小一些，這是由各國的比較優勢決定的。只有加強合作，才能共同發展。在金鑫看來，相比於炒作中國產能的概念，歐美更應該關注自身內部的競爭力問題，例如政府效率低下、消費虛火、製造人才萎縮和創新能力滑坡等等。在公平開放的市場中是沒有競爭力的，養出來的巨嬰最終還是沒法生存，除非永遠通過關稅「閉關鎖國」。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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