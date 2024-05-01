美國給內塔尼亞胡撐腰？　白宮：國際刑事法院沒權發逮捕令

近日，多家以色列媒體爆料稱，國際刑事法院（ICC）即將對以總理內塔尼亞胡等人發出逮捕令，而內塔尼亞胡「正不斷打電話」給美國總統拜登，希望拜登出面予以阻止。據路透社、美國Axios新聞網報道，當地時間4月29日，白宮終於發聲，稱美國「不支持」ICC針對加沙衝突的調查。



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在當天的記者會上，白宮發言人讓-皮埃爾被問及相關事件時稱，美國「對國際刑事法院的調查態度非常明確」。她表示：「我們不支持這項調查，我們不認為他們有管轄權。」

美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德同日也告訴記者，國際刑事法院是一個獨立的組織，該機構針對加沙衝突的調查「是在沒有與美國進行任何接觸的情況下」進行的。

根據白宮網站消息，此前一天（28日），拜登與內塔尼亞胡通話。官方新聞稿顯示，二人討論了伊朗與以色列間的緊張關係、人質獲釋和加沙停火問題。通話期間，拜登重申了美國對於以色列的堅定支持，同時敦促各方通過人道主義組織向加沙平民運送救援物資。

但據Axios新聞網報道，有兩名以色列知情官員透露，內塔尼亞胡在28日的通話中，繼續請求拜登幫助阻止國際刑事法院對他本人及其他以色列官員發出逮捕令。

另有美國官員稱，他們尚不清楚國際刑事法院是否會發出逮捕令，但同時表示，國際刑事法院的首席檢察官卡里姆·汗（英籍，Karim Khan）正面臨來自非政府組織和幾個成員國的壓力。

《以色列時報》、《耶路撒冷郵報》等多家以媒28日援引消息稱，國際刑事法院最近幾天可能會對內塔尼亞胡、國防部長加蘭特和國防軍參謀長哈勒維發出逮捕令，並可能同時對哈馬斯官員發布逮捕令。

據以色列新聞網站「Walla」報道，有分析人士表示，內塔尼亞胡正「承受着不同尋常的壓力」，因為一旦ICC對他及其他以色列高官發出逮捕令，將嚴重惡化以色列的國際地位。因此，內塔尼亞胡正在「不停地通過電話推動」阻止逮捕令，尤其是針對美國總統拜登。

鑑於這種擔憂，內塔尼亞胡26日發文稱，國際刑事法院「企圖破壞以色列主權，威脅逮捕中東地區唯一民主國家兼世界上唯一猶太國家的士兵和官員」，以方對此拒不接受。他還說，國際刑事法院不會影響以軍行動，「但會樹立一個危險先例，威脅到所有打擊恐怖主義和侵略的民主國家的士兵和官員」。

加沙戰爭：以色列總理內塔尼亞胡（中）於2023年7月4日抵達以色列和約旦河西岸之間的塞勒姆軍事哨所附近聽取簡報。（Reuters）

以色列外交部長卡茨29日繼續呼籲國際刑事法院「不要對以色列高級政治和安全官員發出逮捕令」。他同時稱，以色列「不會低頭，也不會被嚇倒，將繼續戰鬥」。

儘管拜登本人至今沒有表態，但已有美國媒體和議員也參與進了阻止國際刑事法院發出逮捕令的最後外交努力。《華爾街日報》26日在一篇社論中敦促美國和英國進行干預，美國國會眾議院共和黨籍議長約翰遜也呼籲國際刑事法院「立即停止這一行動」。

據介紹，國際刑事法院擁有124個常任理事國。不同於處理國家間爭端的國際法院，國際刑事法院重點審理犯有戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪的個人刑事責任。美國和以色列均不是《羅馬規約》的締約國，但巴勒斯坦2015年簽署了該規約，因此，國際刑事法院有權裁決與巴勒斯坦有關的問題。

早在去年11月，卡里姆·汗就證實，他正在對約旦河西岸、加沙地帶和東耶路撒冷可能發生的戰爭罪進行調查，調查始於2021年3月，可追溯到2014年6月13日。卡里姆·汗當時表示，鑑於10月7日新一輪巴以衝突爆發，該調查將「延伸到10月7日以來敵對行動和暴力的升級」。

英國埃塞克斯大學國際法教師馬修·吉萊向路透社表示，任何面臨逮捕令的個人都將無法前往國際刑事法院的124個成員國，其中包括大多數歐洲國家、日本和澳洲等西方國家，否則他們可能會被拘留。

吉萊進一步解釋說，如果國際刑事法院對以色列官員發出逮捕令，以色列的一些盟國可能會針對以色列採取諸如減少武器轉讓或減少外交訪問等行動，從而加劇以色列在國際上的孤立。他說，這將使「西方自由民主國家」更難與以色列接觸。