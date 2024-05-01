美國紐約警閃光彈驅人　2小時清空哥大　動手摘婦女頭巾影片曝光

美國哥倫比亞大學（Columbia University）的挺巴勒斯坦示威持續，校方宣布對拒撤學生停課處分後，示威者4月30日佔領漢密爾頓堂（Hamilton Hall）。紐約市警方派出至少50人在30日晚進入哥大，使用雲梯爬進遭示威者佔領的漢彌爾頓堂，並使用閃光彈驅散人群。警員在不足2小時已將大樓淨空，沒人受傷。



紐約市警務處助理處長多特里（Kaz Daughtry）在其社交媒體X賬號發布警員進入密爾頓堂的影片。

美媒5月1日稱，紐約警方表示，大樓的門被椅子、桌子和自動販賣機堵住，窗戶上也貼滿了報紙。在這個情況下，警員在大樓使用閃火彈。

另一方面，美媒取得由律師Zayed Al-Sayyed提供、在亞利桑那州立大學拍攝的影片。片中顯示一名婦女的頭巾被摘掉。美國全國廣播公司位於亞利桑那州的附屬電視台ABC15 Arizona稱，有4名女子有同樣遭遇。

在影片中女子頭巾被摘後，可聽到附近有人大叫，指警員侵犯她的私隱，叫他們將頭巾交還。

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紐約市警方30日晚進入哥倫比亞大學，以驅散親巴勒斯坦抗議者。這些示威者在校園內紮營兩週，並佔領一座教學大樓。

電視播出的片段顯示，警方進入位於哥倫比亞大學的Hamilton Hall。紐約警員進入被佔領的哥倫比亞大學大樓後，數十人在哥倫比亞大學被捕。

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，哥倫比亞大學發生混亂局勢，而總統拜登（Joe Biden）正在躲避問題。

約翰遜在X上說：「在哥倫比亞大學的絕對混亂中，拜登是缺席的，因為他害怕面對這個問題。」

30日凌晨時分，抗議者打破大樓Hamilton Hall的窗戶後，闖入大樓並用桌子擋門，大樓外另有學生組設人鏈作為路障。示威者在那裏展開寫有「Hind's Hall」的橫幅，象徵性地為該建築重新命名，以紀念一名在加沙被以色列軍隊殺害的6歲巴勒斯坦兒童。

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該大樓自1968年起屢被學生「佔領」作為抗議場所，包括抗議越南戰爭、反對種族隔離等，被指具有學生運動象徵意義。

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在警方進入哥倫比亞前幾個小時舉行的晚間新聞發布會上，美國紐約市民主黨市長亞當斯（Eric Adams）和市警察官員表示，Hamilton Hall的佔領行動是由「外部煽動者」發起的，這些人與哥倫比亞大學沒有任何聯繫，而且據執法部門所知，這些人以煽動非法行為而聞名。

除哥倫比亞大學外，美國多地校園也有爆發挺巴勒斯坦示威。哈佛大學、耶魯大學和其他地方的校園警察和執法部門被要求拆除違反學校政策的營地，數十人被捕。