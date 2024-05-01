格魯吉亞人示威反對外國代理人法案　警察出動水炮催淚彈驅散

格魯吉亞安全部隊4月30日對國會外的抗議者動用水炮、催淚彈和閃光彈，在議員就「外國代理人」法案進行辯論後，鎮壓行動急劇升級。格魯吉亞內政部稱，事件造成6名警員受傷，他們已逮捕63人。



根據路透社，目擊者見到某些警察對抗議者進行人身攻擊，示威者向他們扔雞蛋和瓶子，警察之後使用催淚彈、水炮和閃光彈，迫使示威者離開蘇維埃時期建造的國會大樓外圍區域。

格魯吉亞最大反對黨United National Movement黨魁哈貝什維利（Levan Khabeishvili）在X發布一張滿臉血跡、鼻青臉腫的相片，路透社引述黨幹部稱，哈貝什維利從特比利西市中心離開後遭到警察毆打。

格魯吉亞最大反對黨United National Movement黨魁哈貝什維利（Levan Khabeishvili）2024年4月30日在X發布一張滿臉血跡、鼻青臉腫的相片。（X@LKhabeishvili）

被從國會外驅離後，約2000名抗議者繼續在首都主幹道魯斯塔維利大道（Rustaveli Avenue）以咖啡桌和垃圾桶為路障，有些人對警察大喊「奴隸」和「俄羅斯人」。

格魯吉亞政府正推動受爭議的「外國影響力透明度」法案被國內及西方國家批評是「俄羅斯式法律」，旨在打壓異見者。

一旦這項法案通過，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）和傳媒都必須登記為「外國代理人」，否則將處以罰款。