格魯吉亞人示威反對外國代理人法案　警察出動水炮催淚彈驅散

撰文：洪怡霖
出版：更新：

格魯吉亞安全部隊4月30日對國會外的抗議者動用水炮、催淚彈和閃光彈，在議員就「外國代理人」法案進行辯論後，鎮壓行動急劇升級。格魯吉亞內政部稱，事件造成6名警員受傷，他們已逮捕63人。

根據路透社，目擊者見到某些警察對抗議者進行人身攻擊，示威者向他們扔雞蛋和瓶子，警察之後使用催淚彈、水炮和閃光彈，迫使示威者離開蘇維埃時期建造的國會大樓外圍區域。

格魯吉亞最大反對黨United National Movement黨魁哈貝什維利（Levan Khabeishvili）在X發布一張滿臉血跡、鼻青臉腫的相片，路透社引述黨幹部稱，哈貝什維利從特比利西市中心離開後遭到警察毆打。

格魯吉亞最大反對黨United National Movement黨魁哈貝什維利（Levan Khabeishvili）2024年4月30日在X發布一張滿臉血跡、鼻青臉腫的相片。（X@LKhabeishvili）

被從國會外驅離後，約2000名抗議者繼續在首都主幹道魯斯塔維利大道（Rustaveli Avenue）以咖啡桌和垃圾桶為路障，有些人對警察大喊「奴隸」和「俄羅斯人」。

格魯吉亞政府正推動受爭議的「外國影響力透明度」法案被國內及西方國家批評是「俄羅斯式法律」，旨在打壓異見者。

一旦這項法案通過，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）和傳媒都必須登記為「外國代理人」，否則將處以罰款。

中國與格魯吉亞簽署互免簽證協定俄羅斯擬於阿布哈茲建永久海軍基地　格魯吉亞憂捲入俄烏戰爭格魯吉亞宣布中國公民可免簽證入境梅德韋傑夫：格魯吉亞2分離地區或併入俄羅斯
格魯吉亞
示威