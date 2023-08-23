梅德韋傑夫：格魯吉亞2分離地區或併入俄羅斯

俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，格魯吉亞（Georgia）的分離地區南奧塞梯（South Ossetia）和阿布哈茲（Abkhazia），有可能會併入俄羅斯。



梅德韋傑夫在23日出版的《論據與事實報》（Argumenty i Fakty）撰文稱，「加入俄羅斯的想法，在南奧塞梯和阿布哈茲仍然很受歡迎。」

他指出，如果有充足理由，此計劃很有可能實現。

蘇聯解體後，格魯吉亞失去對南奧塞梯和阿布哈茲的控制。 2008年8月，格魯吉亞試圖以武力重新控制南奧塞梯，但觸發俄羅斯反擊，南奧塞梯獲莫斯科承認其獨立。

梅德韋傑夫刊發的這篇文章，正為紀念俄格戰爭15周年。他表明，一旦事態發展更加接近現實，俄方不會等待。 雖然俄羅斯與格魯吉亞的關係已有所改善，但梅德韋傑夫指責，西方通過討論北約（NATO）可能接納格魯吉亞，在該國製造緊張局勢。

格魯吉亞政府一再表示，他們致力尋求加入北約，以維護該國的領土完整。

如果南奧塞梯和阿布哈茲併入俄羅斯，情況料將類似烏克蘭4個地區。俄羅斯2022年9月宣布吞併烏克蘭頓涅茨克（Donetsk Oblast）、盧甘斯克（Luhansk Oblast）、赫爾松州（Kherson Oblast）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast），但不獲西方承認。