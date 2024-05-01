訪巴勒斯坦被示威學生驅逐　歐盟外交官嚇到「提包就跑」

綜合「巴勒斯坦紀事」網站、德國《世界報》等4月30日報道，當地時間30日，德國駐巴勒斯坦辦事處負責人歐姆扎（Oliver Owcza）等多名歐盟外交官員，在訪問約旦河西岸的巴勒斯坦比爾宰特大學期間，被憤怒的抗議學生驅逐。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：阮佳琪



最初多家外媒報道稱，一則網傳視頻顯示，歐姆扎提着公文包倉皇逃跑，抗議者們緊隨其後，一邊呵斥他，一邊朝他砸石頭。不過《世界報》援引據稱外交來源消息稱，網傳影片片段沒有出現德國代表，德辦事處車輛也未在此次事件中受損。法媒隨後稱，影片中匆匆離開博物館的是同來參會的意大利駐耶路撒冷總領事多梅尼科·貝拉托（Domenico Bellato）。

據報道，事發時，在約旦河西岸城市拉姆安拉的比爾宰特大學，多名歐盟外交官正在校內的巴勒斯坦博物館舉行會議，這座博物館被用於紀念巴勒斯坦的歷史和文化。

按照德國駐拉姆安拉代表處發言人克里斯蒂安·庫斯勒（Christian Kussler）的說法，會議進行到午餐時間左右，會場外就聚集了示威人群。出於安全考慮，與會者決定離開會場，「在場的歐盟代表團團長，包括德國代表團團長，都決定離開。」

一名在場外交官告訴路透社，開會期間會場外突然出現了一群人，並且大喊着「出去」（Out！），要求外交官員離開。在與抗議者試圖對話無果後，會議被迫中斷，眾人離場。他補充道，這次經歷令人不快，但沒有人因此受傷或收到嚴重威脅。

另據《耶路撒冷郵報》報道，有幾名歐盟外交官員的車輛被損壞，其中至少有一輛車的後窗玻璃被打破。

一則網傳影片顯示，一輛據稱屬於歐盟外交人員的汽車被困在人群中間，抗議者們對車子拳打腳踢，還折斷了一側後視鏡。車子啟動離開時，許多人朝車子砸石頭、丟鞋子。

路透社提到，事發前，有巴勒斯坦學生在Facebook上發布消息，呼籲抗議德國代表當天在博物館出席會議，以譴責德國在以色列與加沙戰爭期間對以色列的支持。

德國是繼美國之後以色列第二大武器供應國。根據德國經濟部公佈的數據，2023年，柏林批准向以色列出口價值3.265億歐元的武器，這一數字約是前一年批准金額的10倍。

「德國人在巴勒斯坦領土上不受歡迎。」比爾宰特大學學生阿姆羅·卡耶德（Amr Kayed）向土耳其阿納多盧通訊社表示，「學生拒絕這些參觀者參觀博物館，因為他們對加沙種族滅絕持有的立場，我們要求他們離開。我們要將那些允許屠殺加沙人民的人和猶太復國主義德國外交官驅逐出大學。」

他還補充稱，抗議者們驅逐歐盟外交官員是為了傳達一個信息，即 「任何與種族滅絕和對加沙的進攻同流合污的人 」在該校都是不受歡迎的。

對此，歐姆扎在個人社交媒體上表示，「和平抗議和對話總有它的一席之地。我們感到遺憾的是，歐盟代表團團長今天在比爾宰特國家博物館舉行的會議被抗議者不適當地打斷了。儘管如此，我們仍然致力於與同我們的巴勒斯坦夥伴開展建設性的合作。」

俄媒「今日俄羅斯」（RT）認為，他的這番話是在淡化事件影響。

RT還提到，德國駐以色列大使斯特芬·賽貝特（Steffen Seibert）也參加了此次會議。他在X上寫道，他沒有受到此次事件的影響，該事件不屬於他的職責範圍，「我很高興我在拉姆安拉的所有同事都安然無恙。」

據法媒報道，事件發生後，巴勒斯坦博物館在一份聲明中與這次在其館舍內舉行的歐盟活動撇清關係。其表示，博物館沒有邀請當天出席活動的任何國家的大使，也沒有人向其提交過受邀者名單。

該聲明稱，博物館只知道比利時大使館租用了一個房間，「自加沙人民遭受侵略以來，比利時大使館一直支持巴勒斯坦的聲音和事業。」聲明中強調，「如果我們（提前）知道有不支持我們的國家的大使會出席，我們會拒絕租用這個大廳。」

報道還提到，同樣在周二，另有一批抗議者前往加拿大駐拉姆安拉代表處，抗議該國在加沙戰爭中的立場。