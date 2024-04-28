巴勒斯坦總統：預計以色列幾天內襲擊拉法　籲美國制止

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）星期天（4月28日）說，只有美國才能阻止以色列襲擊拉法。他預計襲擊會在幾天之內開始，迫使大部份巴勒斯坦人逃離加沙。



路透社報道，阿巴斯在沙特首都利雅得舉行的世界經濟論壇特別會議上說：「我們呼籲美國要求以色列不要進攻拉法。美國是唯一能夠阻止以色列犯下這一罪行的國家。」

以色列幾週來一直威脅要對拉法發動全面襲擊，以摧毀哈馬斯在拉法的剩餘部隊。以軍上星期加大了對拉法的空襲力度。

包括以色列最親密的盟友美國在內的西方國家一直在懇求以色列不要攻擊拉法。有超過100萬名在加沙戰爭中流離失所的巴勒斯坦人在這裏尋求庇護。

2024年4月6日，加沙南部拉法（Rafah）大批流離失所的平民棲身帳篷。 （Reuters）

阿巴斯說：「未來幾天會發生的事情是以色列將襲擊拉法，因為所有來自加沙的巴勒斯坦人都聚集在那裏。」他補充說，哪怕對拉法的「小規模襲擊」也會迫使巴勒斯坦人逃離加沙。

「巴勒斯坦人民歷史上最大的災難將會發生。」

阿巴斯重申，他反對將巴勒斯坦人驅逐到約旦和埃及。他說，他擔心一旦以色列完成在加沙的行動，就會嘗試讓巴勒斯坦人離開約旦河西岸並進入約旦。

以巴衝突：2024年4月27 日，身在加沙走廊南部拉法（Rafah）一個帳篷旁的女孩正在倒水。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

