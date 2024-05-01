桑德斯斥內塔尼亞胡：別拿「反猶」轉移人們對加沙注意力

在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將美國高校示威學生稱作「反猶暴徒」後， 美國民主黨資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）4月25日發表聲明作出回應。他炮轟內塔尼亞胡是「極端主義和種族主義政府」的領導人，並強調美國校園爆發的抗議活動「不是反猶主義」。桑德斯還警告內塔尼亞胡別拿批判反猶主義轉移人們對加沙「非法戰爭」的注意力，這是在侮辱美國人的智商。



「不是這樣的，內塔尼亞胡先生。」桑德斯在社交媒體X上發表了一段長約2分半的影片，直接回擊了內塔尼亞胡的指控，「你們的極端主義政府在六個多月的時間裏殺死了3.4萬名巴勒斯坦人，打傷了超過7.7萬人，其中70%是婦女和兒童——把這些事說出來並非反猶主義或支持哈馬斯。你們的轟炸完全摧毀了加沙超過22.1萬套住房，導致超過100萬人無家可歸，幾乎佔當地總人口的一半——說出這些事同樣不是反猶主義。」

桑德斯表示，指控以色列政府「摧毀了加沙的電力、供水和污水處理廠等民用基礎設施」不是反猶主義；意識到「加沙醫療保健系統癱瘓，26家醫院停止服務，400多名醫護人員死亡」的事實不是反猶主義；「贊同幾乎所有人道主義組織的說法，即你們的政府違反美國法律，無理阻止人道主義援助進入加沙，造成數十萬兒童面臨營養不良和饑荒」，仍然不屬於反猶主義。

在聲明末尾，桑德斯再次直接向內塔尼亞胡喊話。他說，反猶主義是「一種卑鄙而令人厭惡的偏執形式，對數百萬人造成了難以形容的傷害」。

「但是，請不要試圖轉移我們對極端主義和種族主義政府不道德和非法戰爭政策的注意力，從而侮辱美國人的智商。不要利用反猶主義來轉移人們對你在以色列法庭面臨刑事起訴的注意力。」

「讓你對自己的行為負責，並不是反猶主義。」桑德斯說。

自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，美國各地不斷髮生示威，抗議以色列入侵加沙地帶並呼籲美國政府推動停火，緊張局勢不斷升級。

最近這場示威浪潮的「導火索」是哥倫比亞大學上周發生的抗議集會。在哥大100多名示威者被捕後，抗議活動變得更加激烈，數十所美國高校相繼捲入其中。學生們譴責加沙地帶發生的流血事件，呼籲以色列結束針對巴勒斯坦領土的行動，要求學校切斷與以色列的經濟聯繫。

面對學生們的和平示威和停戰呼聲，內塔尼亞胡24日發表聲明，將示威學生們稱作「反猶暴徒」，並要求美國政府和高校校長予以譴責和制止。

內塔尼亞胡稱，美國高校校園中發生的事情「可怕」，「反猶暴徒們佔領了一流大學」。他還將美國高校示威與納粹德國1933年頒佈的反猶法律相提並論，聲稱示威學生們「要求消滅以色列、攻擊猶太師生」，「必須被制止並被嚴厲譴責」。

本輪巴以衝突爆發以來，桑德斯多次斥責以色列對加沙的軍事行動，批評拜登政府對以色列提供軍事援助。

去年12月，桑德斯在參議院會議廳講話時稱，「我認為我們不應該為以色列撥款，讓右翼的內塔尼亞胡政府繼續其當前的軍事方針。內塔尼亞胡政府的所作所為是不道德的，違反了國際法，而美國不應該成為這些行為的同謀」。

在本月初七名國際援助組織人員遭以軍襲擊喪生後，桑德斯在接受美媒採訪時要求以色列停止殺害無辜者，因為這是不可原諒的。他表示，儘管是哈馬斯挑起了這場戰爭，但以色列事實上是在與全體巴勒斯坦民眾作戰，加沙發生的事是「世界現代史上最嚴重的人道主義災難之一」。

在參議院23日晚通過對烏克蘭、以色列等援助法案後，投下反對票的桑德斯重申，「我們不能繼續充當這場可怕戰爭的幫兇」。

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