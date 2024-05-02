美國民調：81%受訪者對中國持負面看法　42%視華為敵人

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查顯示，約有八成美國人連續第五年對中國持負面看法，許多人認為限制北京當局的實力是首要任務。



根據皮尤研究中心（Pew Research Center）4月初進行的調查，有81%的美國人對中國持負面看法，其中43%對中國持非常負面看法。

圖為皮尤研究中心（Pew Research Center）的4月民調，民調顯示81%的美國人對中國持負面看法。（Pew Research Center）

71%的美國人認為，中國近年來全球影響力增強。 61%的美國人至少在某種程度上擔心，中國與鄰國發生領土爭端。

論及美中關係時，很少美國人將中國視為合作夥伴（6%），大多數美國人將中國視為競爭對手（50%）或敵人（42%）。

調查也發現，共和黨人和傾共和黨獨立選民對中國持非法負面看法的比例，是民主黨人及傾民主黨人士的兩倍。前者更可能視中國為敵人。

年長美國人普遍對中國更持批判態度。65歲以上成年人中，有61%對中國持非常負面看法，30歲以下成年人僅27%。

皮尤研究中心的研究員在報告中寫道：「對中國持負面看法的美國人佔比相當高，他們認為中國的影響力愈來愈大。伴隨這種觀感的是對中國與鄰國關係的擔憂，以及對中國國家主席的普遍不信任。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

