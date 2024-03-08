葡萄牙10日國會選舉　民調顯示右翼佔優　極右黨「夠了」或成關鍵

2023年11月，葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）涉貪腐問題引咎辭職。總統決定提前2年舉行國會選舉。選舉將在3月10日舉行，民調顯示右翼勢力佔優，但不會有個別政黨取得過半數議席。



路透社報道，在2022年1月舉行的上屆選舉中，科斯塔所領導，中間偏左的社會黨（Partido Socialista）以超過41%的選票贏得了國會大部份席位。惟在今屆選舉，政府內鬥使社會黨支持度大跌，民調僅剩28%，落後其主要對手，中間偏右的社會民主黨（Social Democratic Party）。

圖為2023年11月，葡萄牙總理科斯塔宣布辭職 （Getty）

社民黨支持度現為31%，由於兩者民接近，外界認為選舉不會有政黨單獨取得過半席位，即230個議席中的116席。

根據民調顯示，若社民黨勝出選舉，再聯合所有右翼黨派，包括極右政黨「夠了」（Chega）在內，便可在國會中贏得足夠的席位，進而建立一個聯合政府。

「夠了」黨派聲稱可拿下約17%的選票，其領導人文圖拉（Andre Ventura）支持死刑、對強姦慣犯實施化學閹割，並對非法移民零容忍。他此前表明自己的野心——希望在政府中發揮作用以換取民眾支持。

有分析指出，「夠了」的支持率雖不及社會黨及社民黨，但這次大選或讓其成為新國會的關鍵力量。但民調顯示，目前尚有20%的受訪者仍未決定是否投票，因此最終結果尚未可知。