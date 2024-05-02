布林肯：不支持以色列進攻拉法　強調美國立場不會改變

美國務卿布林肯（Antony Blinken）5月1日重申，美國政府不支持以色列進攻加沙南部城市拉法，警告這麼做只會造成「悲劇」發生。



布林肯5月1日同以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡）在耶路撒冷舉行兩個半小時的會談後告訴記者：「如果沒有有效的計劃來確保平民不受傷害，我們不能，也不會支持在拉法採取重大軍事行動，而且我們還沒有看到（以色列）有這樣的計劃。」

圖為2024年5月1日，以色列特拉維夫（Tel Aviv），美國務卿布林肯（Antony Blinken）（右）在酒店外會見以色列人質家屬。他們的家人在2023年10月7日遭巴勒斯坦哈馬斯擄至加沙。（Reuters）

他強調：「我們的立場很明確。沒有改變，也不會改變。」

布林肯補充說：「還有其他方法，我們認為是更好的方法，來應對哈馬斯構成的持續威脅，而不需要在拉法採取重大軍事行動。」

內塔尼亞胡4月30日會見以色列人質與陣亡士兵家屬時重申，以色列不會在實現所有目標前結束這場戰爭。他誓言，無論有沒有達成停火協議，以色列都將進攻拉法以殲滅哈馬斯。

布林肯拒絕評論內塔尼亞胡的立場，但明確表示，美國將繼續提出美方的擔憂。

以色列一名政府發言人則表示，以方仍然決心摧毀哈馬斯在拉法的陣營，並透露已告知布林肯以方的計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

