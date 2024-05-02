土耳其暫停與以色列貿易　直到加沙人道物資不受影響為止

彭博社5月2日引述兩名土耳其知情官員報道，土耳其已暫停所有與以色列的出入口貿易。土耳其貿易部證實消息，指暫停措施會維持到充足的人道物資在不受干擾的情況下運到加沙為止。



以色列外長卡茨（Israel Katz）批評土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）撕毀兩國的貿易協議，指對方阻止以色列的出入口貨品到土耳其。

卡茨表示，以色列會建立替代貿易方式，專注本地生產及由其他國家進口產品。

加沙局勢自巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）去年10月突襲以色列及擄走多名人質後，以軍持續進攻加沙地帶，造成大量平民受波及死亡，引發多國不滿，埃爾多安斥以色列是「恐怖主義國家」，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則強調要毀滅哈馬斯。

土耳其貿易部4月9日宣布對以色列實施出口限制，涵蓋54類產品，包括鋼鐵、建築設備、機器等，直至加沙停火為止。卡茨當時已批評安卡拉政府單方面違反貿易協定，以方會對來自土耳其的產品實施貿易限制。他認為埃爾多安再次犧牲土耳其人民的經濟利益，以支持哈馬斯。