哈馬斯領袖晤土耳其總統　願有條件改組成為政黨

據法媒報道，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人哈尼亞已於當地時間19日晚上抵達伊斯坦布爾，20日將與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）舉行會談。



報道稱，隨着卡塔爾此前宣有重新評估其作為巴以調解人的角色，這是土耳其希望更多參與斡旋的新迹象。土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）日前在多哈表示，哈馬斯向土方重申如果建立以1967年邊界為基礎的巴勒斯坦國後，其有意解散武裝組織並轉為政黨。

土耳其與哈馬斯頻繁互動，讚其「邁出重要一步」

法媒20日指出，這是新一輪巴以衝突爆發後，哈尼亞首次訪問土耳其。哈馬斯19日發表聲明說，哈尼亞此次攜代表團出訪，將與埃爾多安討論加沙衝突。埃爾多安19日接受記者採訪時拒絕透露會議的細節，但他此前表示將繼續「捍衛巴勒斯坦鬥爭，做受壓迫巴勒斯坦人民的代言人」。

本週稍早，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）17日在首都多哈與菲丹的聯合記者會上宣有，卡塔爾正在全面重新評估自己作為以色列和哈馬斯之間調停者的角色。他說：「不幸的是，我們看到一些自私狹隘的政客出言不遜，試圖通過貶低輕視卡塔爾來搞競選，這是不可接受的。」

2024年2月6日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面。（Reuters）

雖然穆罕默德在講話中沒有指名道姓，但卡塔爾半島電視台在報道中指出，穆罕默德此番言論是在美國議員對卡塔爾指責後不久做出的。近日加沙地帶停火談判受挫，美國民主黨籍議員斯特尼·霍耶15日喊話稱，如果卡塔爾不能向哈馬斯施加更大壓力，美國須重新評估與卡塔爾的關係。

17日早些時候，菲丹則在多哈與哈尼亞及其他哈馬斯領導人進行了長達三小時的會談，期間雙方「廣泛交換了意見，特別是關於停火談判的意見」。他批評以色列試圖將哈馬斯描述為「恐怖組織」而非民族抵抗運動，而這種「宣傳」得到了一些西方國家和部分國際輿論的支持。

據卡塔爾《新阿拉伯人》報道，菲丹披露哈馬斯當天重申願意接受兩國解決方案，並在這一前提下遣散其武裝組織。「多年來，在我們與哈馬斯的政治會談中，他們接受以1967年邊界為基礎建立巴勒斯坦國。他們告訴我，巴勒斯坦建國後，哈馬斯將不再需要武裝力量，他們將繼續作為一個政黨存在。」

「事實上，我認為這是世界輿論在巴勒斯坦建國道路上邁出的極其重要的一步，我很高興今天收到了這樣的訊息。」菲丹說。

多年來，哈馬斯一直堅持以1967年邊界線為基礎的巴以問題兩國解決方案。2017年5月，哈馬斯高級領導人邁沙阿勒（Khaled Meshaal）召開發布會發布了《 一般性原則和政策文件》，作為該組織的新政策文件。這份文件同意在1967年第三次中東戰爭前邊界基礎上建立以耶路撒冷為首都、主權完整獨立的巴勒斯坦國。

圖為2023年10月14日，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian，左）與哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh，右）在卡塔爾多哈會面。（Iran's Foreign Ministry/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

卡塔爾「吃力不討好」，土耳其「頂上」？

一直以來，卡塔爾在巴以問題調節上有着特殊地位。自2012年起，哈馬斯在多哈設立政治辦公室，包括哈尼亞在內的該組織部分領導人居住在多哈。據卡塔爾和美國官員說，有關安排是應華盛頓要求，避免哈馬斯改往伊朗或敘利亞等西方難以對話的國家。

這離不開卡塔爾在中東地區的長期經營。它既與周邊阿拉伯國家及土耳其關係密切，跟哈馬斯、真主黨、塔利班等西方眼中的激進組織也有着不錯的交情。該國也是以色列支持者美國的盟友，境內的烏代德空軍基地是美國在海灣地區最大的軍事基地。

自去年10月7日哈馬斯對以色列發起突襲以來，卡塔爾與美國、埃及共同在調解中發揮了關鍵作用，並曾促成巴以去年底短暫停火併互換多批遭扣押人員。只是最近一段時間，土耳其似乎看到了扮演更大角色的機會。卡塔爾等曾希望在齋月開始前斡旋停火，由於哈以分歧過大，進展一再受挫。

過去幾個月來，一些美國議員和以色列政界人士一直對卡塔爾的調停者角色表達了不信任。他們呼籲白宮迫使卡塔爾切斷與哈馬斯的聯繫，讓卡塔爾因「支持恐怖主義」的行為面臨懲罰。

倫敦國王學院海灣問題專家克里格（Andreas Krieg）說，卡塔爾在確保去年11月的遭扣押人員交換方面發揮了「重要作用」，該國「對這一點沒有得到所有人的認可感到非常不滿，尤其是在以色列」。

哈馬斯要求實現永久停火、以軍全部撤出加沙地帶，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的極右翼政府拒絕了這一點。隨着談判陷入停滯及無以為繼，《華爾街日報》20日引述消息人士稱，哈馬斯對於卡塔爾的不信任也加劇，擬把政治局總部遷往其他中東國家，阿曼是兩個哈馬斯正在接觸的地區國家之一。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan，中）在土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，右）的陪同下，2024年4月20日在土耳其伊斯坦堡會見埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry，左）。（Reuters）

法媒19日分析稱，如果卡塔爾退出斡旋，土耳其可能會基於其與哈馬斯的聯繫尋求提高自己的調停形象。菲丹將於20日與埃及外長舒克里舉行會談。中東問題專多爾西（James Dorsey）說，如果卡塔爾「被迫退出或減少其在談判中的作用」，土耳其將是一個候選國。

據美國智庫捍衛民主基金會（FDD）土耳其問題專家西迪（Sinan Ciddi・暫譯）稱，菲丹曾是土耳其情報部門的負責人，而土耳其向包括哈尼亞在內的哈馬斯官員提供了情報和護照。不過，土耳其政府從未證實這一點。

不過，在西迪看來，由於埃爾多安非常直言不諱地譴責以色列及其在加沙的行動，在以色列並不受歡迎，因而只能發揮「非常有限」的作用。克里格也認為，卡塔爾已成為「不可或缺的」調解人，「我認為，沒有埃及人，調解可以繼續，但沒有卡塔爾人，調解就無法繼續」。

目前，以色列已於加沙外圍部署額外的火炮和裝甲運兵車，準備對南部拉法發動地面攻勢，為和平希望蒙上了陰影。此外，本月初以色列被控空襲伊朗駐敘利亞使館建築、將其夷為平地後，伊朗和以色列之間展開的「回合制報復戰」也為地區局勢增加了不確定性。

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