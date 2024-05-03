聯合國：以色列哈馬斯戰事將導致加沙地帶發展水平倒退10年

聯合國說，戰事將導致加沙地帶的發展水平倒退數十年。



新華社報道，聯合國開發計劃署和西亞經濟社會委員會5月2日發布報告說，目前以巴衝突已經持續近七個月。如果衝突超過七個月，加沙地帶發展水平將倒退37年；如果衝突超過九個月，加沙地帶44年的發展成果將化為烏有，發展水平將倒退至1980年。對於整個巴勒斯坦來說，如果加沙衝突持續超過九個月，發展水平將倒退20多年。

以巴戰爭：2024年4月29日，加沙南部拉法有建築物遭以色列空襲後淪為廢墟。（Reuters）

報告說，如果加沙衝突持續超過七個月，巴勒斯坦國內生產總值（GDP）將下降26.9%，損失71億美元（約554億港元），貧困率將上升至58.4%，新增貧困人口174萬，失業率將達到46.7%。如果衝突超過九個月，巴勒斯坦GDP將下降29%，損失76億美元（約593億港元），貧困率將上升至60.7%，新增貧困人口186萬，失業率將達到47.8%。

聯合國開發計劃署署長施泰納（Achim Steiner）說，戰事每多持續一天，都會給加沙地帶居民和所有巴勒斯坦人帶來巨大和複雜的代價，無論是現在還是中期和長期。「這些新的數據警告，加沙的苦難不會隨着戰爭的結束而結束」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

