美國挺巴示威逾2000人被捕　反戰行動蔓延多國　巴黎學生絕食聲援

美國大學生發起的支持巴勒斯坦示威浪潮已導致超過2000人被捕，並擴展到英國、法國、澳洲和加拿大等。



加拿大

根據加拿大廣播公司（CBC News），多倫多大學校園也有學生在校園內的公共區域搭起帳篷營地，他們提出與美國大學生類似的要求，他們要求大學「從資助種族滅絕的公司中撤資」。

澳洲

根據澳洲廣播公司（ABC），悉尼、墨爾本和首都坎培拉等城市也爆發學院抗議示威活動，澳洲學生呼籲他們的校園從以色列撤資，公開披露並與和以色列有生意往來的武器製造商切斷聯繫。

法國

法國著名大學巴黎政治學院（Sciences Po Paris）大學生聲援巴勒斯坦行動升級，少數大學生5月2日開始絕食抗議，大部份學生採取靜坐方式聲援。

警方疏散在另外一間著名學院索邦大學安置帳篷聲援加沙的300多名大學生，同時支援巴勒斯坦運動正在向法國其他院校蔓延。

英國

倫敦大學學院（University College of London，UCL）一批學生仿傚美國大學生在校園內紮營，以示對巴人的支持。倫敦大學學院是已故巴勒斯坦作家兼詩人Refaat Alareer的母校，他生前活躍於加沙地區，惟在2023年12月初於加沙北部死於以色列空襲。

倫敦大學學院的示威學生要求校方撤回用於「以色列戰爭罪行」的投資，同時承諾重建加沙的大學。他們計劃長期抗爭，直到達成所有需求為止。