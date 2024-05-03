土耳其暫停與以色列貿易　以方批埃爾多安如「獨裁者」

土耳其宣布暫停與以色列的所有出入口貿易後，以色列外長卡茨（Israel Katz）5月2日指控土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的行徑猶如「獨裁者」，罔顧土耳其人民和商人利益，無視兩國簽訂的國際貿易協議。



土耳其貿易部長博拉特（Omer Bolat）2日稱，暫停貿易措施會維持到加沙達致永久停火，以及充足的人道物資能夠在順暢的情況下運送到加沙為止。

以色列外長卡茨2日批評土耳其無視兩國簽訂的協議，又指以色列會建立替代貿易方式，專注本地生產及由其他國家進口產品。

圖為2024年3月29日，土耳其總統埃爾多安於伊斯坦堡在地方選舉前的集會向支持者演講。（Reuters）

加沙局勢自巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）2023年10月突襲以色列及擄走多名人質後，以軍持續進攻加沙地帶，造成大量平民受波及死亡，引發多國不滿，埃爾多安斥以色列是「恐怖主義國家」，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則強調要毀滅哈馬斯。

土耳其貿易部4月9日宣布對以色列實施出口限制，涵蓋54類產品，包括鋼鐵、建築設備、機器等，直至加沙停火為止。卡茨當時已批評安卡拉政府單方面違反貿易協定，以方會對來自土耳其的產品實施貿易限制。他認為埃爾多安再次犧牲土耳其人民的經濟利益，以支持哈馬斯。