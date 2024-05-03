法國富商2100萬遺產留給女傭　生前豪宅名車存款全送她

法國59歲女富商凱薩琳（Catherine），疑似無法承受罹癌帶來的痛苦，4月下旬在蘇梅島豪華別墅泳池旁輕生。生前竟將270萬美金（約2,110萬港元）遺產給相識17年的貼身管家蒂阿姨（Aunt Tim）。



根據泰媒報道，蒂當初經朋友推薦才開始替凱薩琳工作，一待就是17年，直到4月下旬，蒂從其他人口中得知凱薩琳過世消息，且在遺體旁發現一把槍。

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凱薩琳生前還發送一條訊息給蒂，蒂等人後來在凱薩琳保險箱發現她留下來的最後遺言。要把別墅、鄰近土地、豪車、珠寶、數目不詳的銀行存款送給蒂。

此外，凱薩琳把另外兩棟別墅給前夫文森特（Vincent）。

凱薩琳生前曾向蒂吐露自身痛苦，輕生動機疑似與抗癌有關，根據別墅內部的監視器，凱薩琳曾用筆電寫下遺言，進入屋內拿拖把調整監視器鏡頭的方向，之後被發現死亡。

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