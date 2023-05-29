半澤直樹男星市川猿之助遺產繼承人被起底　關係曖昧欲認契仔

曾演出日劇「半澤直樹」的47歲日本歌舞伎演員市川猿之助，18日驚傳一家3口倒臥在家中，父母身亡，他則在送醫洗胃已獲救。



警方日前在他家中找到多封遺書，其中一封交代將財產留給演員密友「M」，而M更被起底是他的助理兼任司機的演員石橋正高，如今更傳出他原先有意收對方為養子。

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據日媒《週刊POST》報道，警方在市川猿之助家中找到多封遺書，其中一封遺書中還交代要收養「M」為養子，還指名要對方繼承他的財產。

市川猿之助收藏許多古董，光是浮世繪就有2000多件，還有包含許多知名陶藝家的陶器作品、珍貴古書等等。

消息曝光後，有日媒更起底「M」的身分，猜測M是演員石橋正高，對方也正是市川猿之助的助理兼司機。

曾結婚再閃電離婚 被默認為市川猿之助「另一半」 點擊放大瀏覽石橋正高照片：

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日媒23日稱，リアルライブ 之前有報道稱他曾是女演員及歌手小柳留美子的再婚對象，但終究不是。此外，石橋正高與父親曾多次出演市川猿之助的舞台劇，石橋正高還曾在社交平台多次分享市川猿之助照片，甚至還有傳聞指稱M男早已被默認為市川猿之助的「另一半」。

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