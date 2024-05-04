美國挺巴示威迄今近2200人被捕　示威蔓延海外　法澳加同告升級

美國高校反戰示威浪潮已持續數週之久。當地時間5月2日上午，美國警方暴力拆除了加州大學洛杉磯分校（UCLA）中的示威者營地，並逮捕了超過200名示威者。美媒5月2日報道統計顯示，自4月中旬美國警方清理哥倫比亞大學示威者營地以來，全美數十所高校已有近2200人被逮捕。



綜合美國Axios新聞網、路透社等媒體報道，美國警察本週對多所高校的示威者營地實施了清場。當地時間1日晚間，加州大學洛杉磯分校氣氛緊張，校內有超過1000名示威者聚集示威，並與警方對峙，無視警方發出的疏散令。次日凌晨，在經歷了長達數小時的對峙之後，數百名美國防暴警察拆除了校內「挺巴」示威者營地，逮捕了210名示威者。加州公路巡警（加州州警）發言人表示，大約有250名警察參與了拆除營地的行動，現場有人向警察掟滅火器和水樽，但沒有警察受傷。

由於緊急情況，該校將2日和3日的所有課程都轉向綫上教學。同時敦促人們繼續避開校園和羅伊斯廣場（Royce Hall）地區。

同樣在5月2日，波特蘭州立大學示威者聚集地也遭警方清場，警察突破了示威者設置的圍欄，強行清理了圖書館內人員，逮捕了至少29人。在新罕布什爾州，當地警方5月2日早些時候表示，達特茅斯學院有90人因「非法侵入和拘捕等多項罪名」被捕。

威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）學生1日在社交媒體發文稱，警方在當天的一次行動中逮捕了34人，有4名警察在衝突中受傷，《華盛頓郵報》報道稱，被捕者中有學校教授。同天，新奧爾良圖蘭大學（Tulane University）示威者營地遭警方拆除，至少14人被捕。德克薩斯大學（ University of Texas）發言人在一封電子郵件中表示，達拉斯警方1日在該校以「非法侵入」罪名逮捕了17名「挺巴」示威者。

由於緊急情況，該校將2日和3日的所有課程都轉向遠程教學。同時敦促人們繼續避開校園和羅伊斯廣場地區。

同樣在2日，波特蘭州立大學示威者聚集地也遭警方清場，警察突破了示威者設置的圍欄，強行清理了圖書館內人員，逮捕了至少29人。在新罕布什爾州，當地警方2日早些時候表示，達特茅斯學院（Dartmouth College）有90人因「非法侵入和拘捕等多項罪名」被捕。

威斯康星大學麥迪遜分校學生1日在社交媒體發文稱，警方在當天的一次行動中逮捕了34人，有4名警察在衝突中受傷，《華盛頓郵報》報道稱，被捕者中有學校教授。同天，新奧爾良圖蘭大學（Tulane University）示威者營地遭警方拆除，至少14人被捕。德克薩斯大學發言人在一封電子郵件中表示，達拉斯警方1日在該校以「非法侵入」罪名逮捕了17名「挺巴」示威者。

在澳洲，300多名示威者3日聚集在悉尼大學，要求學校從與以色列存在聯繫的公司撤資。報道稱，這一行動受到了美國抗議活動的啟發。悉尼大學（University of Sydney）副校長史考特（Mark Scott）對當地媒體表示，由於暫時沒有暴力事件發生，示威者暫時被允許留在校內紮營。

2024年4月3日，澳洲墨爾本，一名抗議者手持澳洲援助人員的海報，他在加沙運送食物時在以色列的空襲中喪生。（AAP Via Reuters）

與此同時，坎培拉和澳洲其他城市的大學也出現了類似的營地。

上週，法國知名學府巴黎政治學院（Sciences Po Paris）爆發了數十名抗議學生參與的親巴勒斯坦示威活動，警方24日一度派出50餘名警力暴力清場。此後兩天，上百名學生再次聚集在一起舉行抗議，他們在學校大樓插上巴勒斯坦旗幟，要求校方明確譴責以色列，切斷同參與「加沙種族滅絕」的大學和企業的聯繫，結束對「挺巴」呼聲的鎮壓。

法國警方2024年5月3日進入巴黎政治學院校園，把多名示威者帶離校園（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）於當地時間5月2日在白宮發表電視講話，針對近期美國各地大學校園內愈演愈烈的反戰抗議活動，首次公開發聲。拜登稱，美國人享有抗議的權利，但絕對不能以此為藉口製造混亂。

對於美國警察暴力拆除示威者營地的舉動，聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）近日表示：「我擔心，在多所大學中，一些執法行動的效果似乎太過了。」「言論自由與和平集會的權利是社會的基礎，尤其是在重大問題上存在尖銳分歧的時候，巴勒斯坦和以色列的衝突就是這種情況。」他說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

