法國挺巴示威升級　學生佔樓絕食　警進入巴黎政治學院清場

法國巴黎政治學院（Sciences Po Paris）的支持巴勒斯坦示威活動持續，5月2日超過100名學生佔領校園，校方宣布3日關閉巴黎主校區。警察3日進入校園內清場，路透社報道，警方把多人帶離校園。



路透社引述目擊者稱，警方進入建築物內，帶走多人。建築物內本來有70多名示威者。

法國警方2024年5月3日進入巴黎政治學院校園，把多名示威者帶離校園（Reuters）

巴黎政治學院自5月2日起有6位學生以絕食來抗議，大部份學生以席地靜坐來聲援。法媒報道，校方在晚間傳訊息給教職人員表示，位於巴黎市中心的大樓「明天仍將關閉」。

法國巴黎高等師範學院（ENS）儒丹校區（campus Jourdan）5月2日被學生封鎖，里爾政治學院當日被關閉，里爾高等新聞學院（ESJ）亦被示威者封鎖。

美國大學生發起的支持巴勒斯坦示威浪潮席捲多國，除了法國，英國、澳洲、加拿大等地也有類似示威活動：

加拿大

根據加拿大廣播公司（CBC News），多倫多大學校園也有學生在校園內的公共區域搭起帳篷營地，他們提出與美國大學生類似的要求，他們要求大學「從資助種族滅絕的公司中撤資」。

澳洲

根據澳洲廣播公司（ABC），悉尼、墨爾本和首都坎培拉等城市也爆發學院抗議示威活動，澳洲學生呼籲他們的校園從以色列撤資，公開披露並與和以色列有生意往來的武器製造商切斷聯繫。

英國

倫敦大學學院（University College of London，UCL）一批學生仿傚美國大學生在校園內紮營，以示對巴人的支持。倫敦大學學院是已故巴勒斯坦作家兼詩人Refaat Alareer的母校，他生前活躍於加沙地區，惟在2023年12月初於加沙北部死於以色列空襲。

倫敦大學學院的示威學生要求校方撤回用於「以色列戰爭罪行」的投資，同時承諾重建加沙的大學。他們計劃長期抗爭，直到達成所有需求為止。