加拿大稱有外國干預選舉證據　中國使館：徹頭徹尾的政治謊言

中國駐加拿大使館發文稱，5月3日，加拿大「外國干涉」公共調查委員會查專員發有初步報告，再次老調重彈，污蔑中方干涉加內政，抹黑「中國是加拿大面臨的最持久、最老練的外國干涉威脅」。中方對此表示堅決反對和強烈不滿。



使館指出，「中國干涉加內政」是徹頭徹尾的政治謊言。中方一貫奉行不干涉內政的原則，沒有興趣也從未干預加內政。加某些政客競選失利不從自身找原因，卻熱衷於甩鍋給中國。這種做法既不公平、也不道德，只能讓世人進一步看清其自私無恥的面目。

調查報告充滿意識形態偏見，邏輯不清，證據不明。報告中指責中方時最常用的均為「可能」、「或許」、「潛在」等似是而非的詞語。報告稱有關結論主要來源於所謂「情報」，同時又表示「情報並不能證明事實，報告提供的信息並不一定都經過證實或全面評估」等。這種自相矛盾的表述根本經不起任何推敲，完全是在刻意蒙蔽誤導公眾，極其不負責任。

圖為路透社發布的設計圖片，可見加拿大國旗後方有中國國旗。（Reuters）

長期以來，加方在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上粗暴干涉中國內政，明裡暗裏縱容支持分裂活動，破壞中國安全穩定。這些都是清清楚楚、有據可查的事實。誰才是外國干涉的受害者一目瞭然。

中方敦促加方不要再玩倒打一耙、賊喊捉賊的把戲，尊重事實，摒棄意識形態偏見，立即停止對中方的無端攻擊抹黑。