2,400人被捕　美國挺巴示威點收科？多間大學與示威者談結束對峙

美國自4月18日爆發支持巴勒斯坦示威以來已逾半月，挺巴示威不僅席捲全美，更似浪潮般湧入多國。美媒體統計截至目前累計約2,400人被捕，如今示威有明顯趨緩的迹象，多間大學開始與學生談協議並做收尾商討。



多間大學的校方與示威者似有「坐低慢慢傾」的姿態，但部份仍在關鍵議題上不肯「鬆口」——即在經濟上與以色列做切割，譬如拉格斯大學（Rutgers University）對與以國公司撤資的議題上表示「此類決定不屬於我們的行政範圍。」

天普大學（Temple University，或譯坦普爾大學）的學者Ralph Young認為一些大學可能永遠不會就從以色列撤資的問題做決定，他稱校方此舉「可能只是一種緩和抗議活動的拖延策略」。

美國大學挺巴示威：圖為2024年5月2日，美國加州洛杉磯，執法人員在加州大學洛杉磯分校（UCLA）舉行的示威活動拘捕一名示威者。（Reuters）

加州大學河濱分校（The University of California, Riverside）5月3日表示將成立工作組以將分校的捐贈資金自加州大學統一的管理系統中剝離出來，防止善款被投資到軍火商中。

拉格斯大學同意建立阿拉伯文化中心，並且不會對參與示威的學生進行報復。

示威者旨在讓學校切斷與以色列之間在經濟上的聯繫，隨着加沙戰爭的持續，許多示威者的要求都聚焦校方與以色列軍方的聯繫上。