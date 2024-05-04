多國暴雨潮　巴西遇80年來最嚴重水災　東非印尼洪水致數百死

在香港天文台頻頻就暴雨發布最新資訊之外，全球多國都正遭遇暴雨潮，巴西南部從4月29日起暴雨成災，至少39人死亡。自3月以來，東非已有近400人死於洪水。印尼蘇拉威西島（Sulawesi island）自2日起暴雨連連，洪水與山泥傾瀉迄今已造成至少14人死亡。



據路透社報道，巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）受災最嚴重，當地一片澤國，多條街道水浸，水深幾乎到車窗位置，多個城市都錄得近150年來最高水位。

當地民防局表示，至今仍有68人失蹤，至少24,000人流離失所，是當地超過80年來最嚴重的水災。

2024年5月3日，巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul），洪水洶湧過後，人們走在災區。（Reuters）

據英國廣播公司（BBC）報道，肯尼亞（Kenya）連日暴雨成災，當局已下令住在178個水壩和水庫附近的居民，在當地時間5月2日起24小時內離開或強制疏散。

肯尼亞內政部警告，水壩及水庫已經填滿或接近填滿，並可能隨時溢出，對居住在附近的人們構成很高的風險。

政府報告指，自3月以來肯尼亞已有約210人死亡，另有90人失蹤。坦桑尼亞（Tanzania）有155人死亡，布隆迪（Burundi）有29人死亡。

2024年5月1日，從飛機上拍攝到，肯尼亞西南部地區遭遇暴雨後，洪水氾濫的情況。（Reuters）

印尼國家災害管理局5月4日表示，蘇拉威西島（Sulawesi）遭洪水和山泥傾瀉襲擊，造成14人死亡。望加錫搜救辦公室負責人貝卡貝爾（Mexianus Bekabel）稱，2日以來的暴雨襲擊該區，引發南蘇拉威西省盧武區的山泥傾瀉。